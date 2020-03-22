بائع تركي يسخر من حديث أردوغان عن تجاوز أزمة “كورونا”

تشرين ـ رصد:

شن أحد الباعة الجوالين في تركيا, هجوماً حاداً على رئيس النظام التركي رجب أردوغان, وسخر من التصريحات التي أطلقها الأخير, حول مواجهة فيروس “كورونا”.

وخلال إجابته عن سؤال لمراسل إحدى القنوات التي تبث على موقع “يوتيوب” عن سبب عدم ملازمته المنزل في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد، أقر البائع بأن الخبراء صائبون في تحذيراتهم غير أنه لا يستطيع ملازمة المنزل في ظل هذه الأوضاع التي يصعب فيها توفير لقمة العيش.

وأضاف قائلاً: حياتنا صعبة, سنتعرض للجوع في ظل هذه الأوضاع, رؤساء الدول الأخرى يصرحون أن شعوبهم لن تجوع وأن الشركات لن تفلس، بينما يوضح رئيسنا أردوغان أننا سنتجاوز الأزمة بـ”الدعاء”، على حد تعبيره.

ودعا البائع الشاب ذو الـ 19 عاماً سلطات النظام التركي إلى التفكير في أوضاع المواطن وتقديم حلول قابلة للتطبيق من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة بصورة أفضل.

وأعلنت تركيا مساء السبت عن تسجيل 277 حالة إصابة جديدة و12 حالة وفاة، ليرتفع عدد المصابين إلى 947، والمتوفين إلى 21 شخص من كبار السن.

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