تطبيقاً للإجراءات الحكومية الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، بدت معظم شوارع المدن اليوم في عدد من المحافظات شبه خالية من المارة بعد التزام نسبة كبيرة من الناس بالتعليمات الحكومية وبقائها في منازلها مع اقفال الأسواق والمحال التجارية باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية، مايعكس الحرص والوعي الكبيرين اللذين يتحلى بهما السوريون.

وقد أطلقت عدة مبادرات تدعو المواطنين للبقاء في منازلهم تحت عنوان “التزامكم وعي ومسؤولية .. معاً نتصدى #لكورونا”.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أصدر أمس تعميماً يتضمن الطلب من الوزراء اتخاذ القرارات اللازمة لتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها والتي لا يشكل تعليق العمل فيها عائقاً أمام مواجهة مخاطر انتشار الفيروس وذلك اعتبارا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك استكمالاً للجهود الحكومية والتدابير الاحترازية في التصدي لوباء فيروس كورونا وتحصين بيئة السلامة العامة.

طرطوس

دمشق

حلب

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