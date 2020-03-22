مراسل سانا: النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية يقطعون مياه الشرب مجدداً عن أكثر من ٦٠٠ ألف نسمة في مدينة الحسكة وتل تمر والتجمعات السكانية المحيطة بها وذلك عبر وقف الضخ من محطة علوك

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 28 رجب 1441 الموافق لـ 22 آذار 2020
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سورية تدخل مستوى جديداً من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا
بائع تركي يسخر من حديث أردوغان عن تجاوز أزمة "كورونا"
مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى
الحزب الشيوعي الإسباني يطالب بإنهاء الإجراءات القسرية الأحادية ضد سورية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-3-2020
وفيات جديدة بكورونا حول العالم
الخامنئي: إيران قادرة على الوقوف في وجه التحديات
العدوان السعودي يجدد اعتداءاته على اليمن
الرئيس بوتين يصدر مرسوماً بمنح لافروف لقب «بطـل العمل»
«غلوبال ريسيرش»: واقع «الكورونا» بمراحله الثلاث وفبركات الإدارة الأمريكية
قراءة جديدة للحرب على سورية.. معركة المصطلحات والمفاهيم.. كل شي بدأ من اللغة
اقتصاد سياسي.. آسيا.. المحيط الهادئ وسياسة واشنطن الاستفزازية
من العالم
مشاريع الطاقة الشمسية مكلفة لكنها ضرورية
ارتفاع أسعار الأجبان والألبان والمتهم تكاليف الإنتاج و«كورونا»