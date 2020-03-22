آخر تحديث: 2020-03-22 15:39:56
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مراسل سانا: النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية يقطعون مياه الشرب مجدداً عن أكثر من ٦٠٠ ألف نسمة في مدينة الحسكة وتل تمر والتجمعات السكانية المحيطة بها وذلك عبر وقف الضخ من محطة علوك

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التصنيفات: آخر الأخبار

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