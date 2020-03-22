آخر تحديث: 2020-03-22 13:56:36
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Presidential decree granting general amnesty for crimes committed before 22/3/2020

التصنيفات: Syria.Millenium

President Bashar al-Assad on Sunday issued Legislative Decree No. 6 for the year 2020 granting general amnesty for crimes committed before 22-3/2020.

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التصنيفات: Syria.Millenium

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