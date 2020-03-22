نسور قاسيون يدعون إلى البقاء في المنازل

في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا دعا عدد من نجوم منتخب نسور قاسيون لكرة القدم إلى ضرورة الالتزام بالمنازل والابتعاد عن التجمعات.

كابتن منتخب سورية عمر السومة قال: بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح وباء يجب اتباع تعليمات وزارة الصحة الاحترازية والابتعاد عن التجمعات حماية لكم ولنا لنعود بعد انجلاء هذه الأزمة العالمية أقوى بكثير ونعدكم بتحقيق انتصارات جديدة في كرة القدم.

وأوضح حارس المنتخب ابراهيم عالمة أن أي شيء يتسبب لنا بالخطر يجب الابتعاد عنه فالبقاء في المنازل حماية لكم ولعائلاتكم ولنا والمسؤولية كبيرة علينا جميعاً لنقي أنفسنا ووطننا من هذا الفيروس.

وبين مدافع المنتخب أحمد الصالح أن البقاء في المنازل في هذه المرحلة خير وقاية لتبقى سورية خالية من هذا الفيروس الذي انتشر في معظم أنحاء العالم إضافة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل وزارة الصحة حفاظاً على سلامة الجميع.

بدوره قال مدافع منتخبنا مؤيد العجان: جاء دورنا لنشجع جمهورنا الذي آزرنا في جميع المباريات على البقاء في المنازل والابتعاد عن التجمعات لأن صحتكم تهمنا لتبقوا السند الأقوى لنا في الاستحقاقات القادمة ولا سيما التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم وآسيا.

يشار إلى أن اتحاد كرة القدم أجل أنشطته المحلية من العاشر من الشهر الحالي حتى الخامس عشر من الشهر القادم كما أن الاتحادين الدولي والآسيوي أجلا التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم وآسيا حتى إشعار آخر.

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