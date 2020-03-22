التربية تواصل إجراءاتها الاحترازية للتصدي لكورونا
أعلنت وزارة التربية إنجاز 70 بالمئة من أعمال تعقيم وتنظيف المدارس في مختلف المحافظات وتخصيص 28 مدرسة لحالات الطوارئ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا.
و أوضحت الوزارة في بيان لها : أن أعمال تعقيم المدارس ستنجز مع نهاية الأسبوع الحالي وأنها خصصت مدرستين في كل محافظة بعدد يصل إلى 28 مدرسة لحالات الطوارئ.
كما وضعت الوزارة 12 من مراكز الإقامة التابعة لها في المحافظات بقدرة استيعابية 668 شخصاً تحت تصرف الجهات المعنية ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس المستجد كوفيد 19.
وحسب البيان شكلت الوزارة فريق عمل يضم 210 من كوادر دائرتي الصحة المدرسية والجاهزية في مديريات التربية من ذوي الخبرة في التعامل مع أي حالة طارئة لتدريبهم من قبل الجهات المختصة في وزارة الصحة.