العدوان السعودي يجدد اعتداءاته على اليمن
جددت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن قوى العدوان السعودي استهدفت مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة وشنت غارات على محافظتي حجة والجوف في اليمن.
ولفت المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان بلغت 114 بينها ثمانية اعتداءات على رقابة كيلو 16 وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس وثلاث طائرات تجسسية في أجواء منطقة الجاح وكيلو 16 فيما قصفت قوى العدوان بقذائف الهاون شارع الـ 50 بمدينة الحديدة وغرب مثلث العدين في مديرية حيس وحلقت طائرات العدوان التجسسية في أجواء مدينة الدريهمي المحاصرة.
وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن عشرات الغارات على عدد من المديريات بمحافظتي الجوف و مأرب.
ويواصل التحالف الذي يقوده النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ 26 من آذار عام 2015 مخلفا آلاف الضحايا المدنيين ودمارا هائلا في البنى التحتية والاقتصادية فضلا عن الحصار والمجاعة وهو ما شكل كارثة إنسانية.