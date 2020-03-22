مؤشر تقييمي صيني للابتكار العلمي والتكنولوجي يضاهي ناسداك
أطلقت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية مؤخراً نظام مؤشر تقييمي للابتكار العلمي والتكنولوجي أو سوق “ستار” الذي يضاهي مؤشر ناسداك لتسهيل التحول الاقتصادي المدفوع بالابتكار.
ونقلت وكالة شينخوا عن اللجنة قولها “إن إطلاق المؤشر يهدف إلى دعم وتشجيع شركات التكنولوجيا الصلبة بشكل أفضل لإدراجها على لوحة الابتكار العلمي والتكنولوجي في بورصة شانغهاي”.
ويساعد النظام من خلال هيكل يتضمن ثلاثة مؤشرات دورية وخمسة بنود استثنائية على تسريع تطبيق إنجازات البلاد العلمية والتكنولوجية في عملية الإنتاج.
وأوضحت اللجنة أن تصميم هذا النظام يتمتع بقدر كبير من قابلية التشغيل والمرونة على حد سواء ما يعكس اتجاه الإصلاح بشأن تعزيز شمولية سوق رأس المال لشركات الابتكار التكنولوجي.