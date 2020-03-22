الحرارة إلى ارتفاع
يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة خلال ساعات النهار لتقترب من معدلاتها مع بقاء الاجواء باردة خلال الليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بمقدمة مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.
ويتوقع أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل ومن المحتمل تساقط زخات خفيفة من المطر على المرتفعات الغربية خلال ساعات المساء ويستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام:
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|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|دمشق
|17/6
|21/9
|24/10
|القنيطرة
|13/3
|16/6
|19/5
|درعا
|16/7
|19/10
|22/13
|السويداء
|13/3
|16/6
|19/5
|حمص
|17/6
|20/7
|22/8
|حماة
|19/7
|22/8
|24/9
|الحسكة
|22/5
|22/8
|23/7
|اللاذقية
|19/11
|22/12
|25/12
|طرطوس
|19/10
|22/13
|25/12
|حلب
|19/4
|22/7
|22/7
|إدلب
|18/7
|20/7
|20/6
|دير الزور
|25/8
|26/12
|28/14
|الرقة
|22/9
|23/11
|25/13