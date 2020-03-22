تواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض عبر تبني إجراءات احترازية مشددة وفي السياق أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ نحو 234 ألفاً، بينما توفي نحو 10 آلاف شخص نتيجة الفيروس في العالم.

ووفق المنظمة فإن عدد الإصابات بالفيروس ازداد في العالم خصوصاً في القارة الأوروبية والولايات المتحدة وبلغ نحو 104 آلاف حالة تقريباً.

وسجّلت دول عدة حول العالم إصابات ووفيات جديدة بالفيروس، بينما تتواصل الإجراءات المشددة في محاولة الحد من انتشاره.

وأعلنت تايوان أمس تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بالفيروس جميعها حالات تعود لأشخاص وصلوا من الخارج ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 153.

أما في اليابان فارتفع عدد المصابين إلى 1728 بعد أن سجّلت البلاد 1015 إصابة جديدة أمس في وقت تتزايد فيه الضغوط على طوكيو مع سعيها لتجنب أزمات صحية خطيرة قبل دورة الألعاب الأولمبية المقررة في الـ24 من تموز المقبل والتي باتت محل شك مع انتشار فيروس كورونا وإلغاء أحداث رياضية في أنحاء العالم.

إلى ذلك سجلت ماليزيا 153 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1183.

وفي الفلبين أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة الوفاة الـ19 بالفيروس، مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 262، بينما سجلت سنغافورة أول حالتي وفاة بالفيروس المستجد بعد أن أكدت إصابة 385 شخصاً به.

وفي كوريا الجنوبية ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 8799 حالة بعد أن تم اكتشاف حالات متفرقة في مستشفيات مخصصة لرعاية المسنين.

كما ارتفع عدد الإصابات في منغوليا إلى 10 بعد أن سجلت السلطات الصحية في البلاد أربع حالات مؤكدة لفيروس كورونا كما سجلت فيجي حالة الإصابة الثانية لديها بالفيروس المستجد.

من جانبها أعلنت الهند تسجيل 35 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 258 شخصاً.

وفي سلطنة عمان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 حالات إصابة بالفيروس وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة 52.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 9 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 86 حالة، في حين أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 15 إصابة جديدة رغم حظر التجوال الذي تفرضه السلطات منذ ثلاثة أيام ليصل مجموع الإصابات الكلي إلى 208 والوفيات إلى 17 حالة.

وفي الأردن دخل حظر التجوال حيز التنفيذ في جميع المناطق أمس في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أنه تمّ إطلاق صافرات الإنذار عند الساعة السابعة صباحاً لتنبيه المواطنين وتحذيرهم بخصوص بدء العمل بقرار حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم وإغلاق جميع المحلات في جميع مناطق الأردن بهدف حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وفي إيران بدأت القوة البرية للجيش حملة واسعة في عدد من المحافظات بما فيها قم وأراك للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتشمل الحملة تعقيم السيارات واختبار ركابها من حيث الإصابة وتأتي استجابة لدعوة قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي الذي طلب منذ أيام من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري تنظيم خدمات في إطار مقر صحي وعلاجي للحد من تفشي الفيروس.

وقال الخامنئي: في ضوء القرائن التي طرحت احتمال أن يكون تفشي الفيروس هجوماً بيولوجياً، فإن تأسيس المقر الصحي والعلاجي يمكنه أن يكتسب أيضاً صفة مناورات الدفاع البيولوجي وأن يعزز القوة والاقتدار الوطني.

وفي الصين أعلنت السلطات الصحية عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني لليوم الثالث على التوالي.

وأشارت لجنة الصحة الوطنية في تقريرها أمس وفق ما نقلت وكالة شينخوا إلى أنه تم تسجيل 41 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس لأشخاص وافدين من الخارج.

ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81008 حالات من بينهم 6013 مريضاً ما زالوا يتلقون العلاج و71740 مريضاً غادروا المستشفى بعد شفائهم وتوفي 3255 شخصاً بسبب المرض.

وفي ووهان مركز تفشي الفيروس لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة مؤكدة جديدة بالمرض، بينما سجلت مقاطعة هوبي 7 حالات وفاة جديدة منها 6 في ووهان ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في المقاطعة إلى 3139 حالة.

وفي واشنطن أعلنت كاتي ميلر السكرتيرة الصحفية بمكتب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن الفحوص أثبتت إصابة أحد موظفي المكتب بفيروس كورونا.

ونقلت «رويترز» عن ميلر قولها: إن الرئيس دونالد ترامب ونائبه لم يخالطا الموظف عن قرب، مشيرة إلى أن مكتب بنس أخطر بنتيجة التحليل مساء أمس من دون الكشف عن هوية الموظف.

أما في إسبانيا فقد تمّ تسجيل 324 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 1326.

وفي إيطاليا تمّ تسجيل 793 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 4825.

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