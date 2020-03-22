الرئيس بوتين يصدر مرسوماً بمنح لافروف لقب «بطـل العمل»

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بإطلاق لقب (بطل العمل) لروسيا على وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وذكر الكرملين في بيان له أمس أنه لقاء خدماته في العمل أمام الدولة والشعب يمنح وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف لقب بطل العمل.

بدوره أعرب الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي عن تهنئته للافروف بمناسبة بلوغه السبعين من العمر أمس، واصفاً لافروف بأنه دبلوماسي موهوب ومبدئي يذود عن مواقفه بثبات وبصورة مقنعة ويتحمل المسؤولية عن أكثر الأحداث تعقيداً والتي تتطلب رد فعل سريعاً.

من جهته لفت الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو إلى أن الطريق الذي قطعه لافروف في الحياة والعمل أنموذج للمهارة الدبلوماسية الحقة.

بدوره أصدر رئيس كازاخستان قاسم توكايف مرسوماً بتقليد لافروف وسام (باريز) من الدرجة الأولى بينما أصدر رئيس أوزبكستان شوكت ميرزوييف مرسوماً بتقليد لافروف وسام الصداقة الأوزبكي.

من جانبه قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: مهارة لافروف الدبلوماسية ومعارفه العميقة مطلوبة اليوم عندما يعاني العالم من جملة من المسائل المعقدة بما فيها تغيير المناخ وانتشار وباء فيروس كورونا.

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