«غلوبال ريسيرش»: واقع «الكورونا» بمراحله الثلاث وفبركات الإدارة الأمريكية

ترجمة وتحرير ـ لمى علي سليمان:

أشار مقال أورده موقع «غلوبال ريسيرش» إلى أنه لحقيقة كل أمر طارئ هناك مراحل ثلاث وهي: أولاً، التجاهل. ثانياً، السخرية. وثالثاً، تقبل الأمر على أنه واقع. وفي حالة فيروس كورونا المستجد، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية الآن المرحلة الثانية.

وأوضح المقال أنه في البداية تجاهلت وسائل الإعلام الأمريكية والتحليلات التي تفيد بأن منشأ الفيروس قد يكون الولايات المتحدة. لكن انتشار المعلومات وإعادة صياغة الأدلة من جميع الجهات أثبت صحة ذلك.

وأكد المقال أن علماء الفيروسات الصينيين قد اكتشفوا بشكل قاطع أن المصدر الأصلي للفيروس لم يكن الصين، ولا ووهان، ولا سوق المأكولات البحرية، ولكن تتبع المصدر الأصلي للفيروس أوصلهم إلى الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن هناك سيناريو محتملاً وهو أن الفيروس قد نشأ في الأسلحة البيولوجية العسكرية الأمريكية في مختبر في فورت ديتريك «الذي أغلقه مركز السيطرة على الأمراض في تموز الماضي بسبب تفشي المرض»، وتمّ جلبه إلى الصين خلال الألعاب العسكرية العالمية في تشرين الأول 2019.

وذكر المقال أن علماء الفيروسات اليابانيين والتايوانيين قد توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الفيروس هو أمريكي المنشأ. إلا أن الأمريكيين

بذلوا قصارى جهدهم بادئ الأمر لتوجيه اللوم إلى الصين عن طريق فبركة حكايات الخفافيش والثعابين وحيوان البنغول وسوق المأكولات البحرية، وبأن جامعة ووهان هي منشأة أسلحة بيولوجية «وهي ليست كذلك»، حيث عمد الأمريكيون إلى تسريب رواية وكالة المخابرات المركزية من خلال صوت أمريكا وراديو «آسيا الحرة» بأن الفيروس «تسرب من تلك الجامعة». مُدّعين أن الباحثين الصينيين «شاركوا قبل 7 سنوات في أبحاث فيروسات مماثلة ممولة من المعاهد الأمريكية للصحة»، متجاهلين أن البحث السابق كان غير ذي صلة بالأحداث الجارية.

وأشار المقال إلى أن الأمريكيين تجاهلوا الحقيقة المتمثلة في أن الدول التي ستقوم بإنشاء أو إطلاق سلاح بيولوجي سوف يهاجمها نفسها في المقام الأول، كما تجاهلوا الاحتمال الجيوسياسي لـ«لعبة النهاية» التي تقتضي بأن الفيروس هو سلاح قوي في الحرب الاقتصادية وهو قادر على التأثير بالاقتصاد بما لا تستطيع الحرب التجارية التأثير به.

وختم المقال بتوضيح حقيقة أنه ، في العقلية الأمريكية ، هناك العديد من الأسباب الجيوسياسية والاقتصادية القوية لمهاجمة الصين وإيران وإيطاليا، أما الدول المتبقية فهي بنظر الولايات المتحدة مجرد أضرار جانبية مؤسفة.

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