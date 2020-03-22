عارف العلي ـ مها سلطان:

كل شي بدأ من اللغة قبل أن يبدأ بالسلاح، ثم سارا معاً في جبهتين متوازيتين.. أو ربما هما بدأا معاً في الأساس، وإن كان الأول، أي اللغة، ظهر واضحاً معلناً منذ البداية، بينما الثاني، أي السلاح، تلطى حيناً قبل أن يُسفر عن وجهه ويسيطر على واجهة الأحداث، ولكنه أيضاً استمر مدعوماً من الأول، وبشكل بدا أن لا غنى له عنه.

عن قراءة جديدة مختلفة للحرب على سورية نتحدث، وهي تدخل عامها العاشر.. قراءة الحرب على سورية من خلال المصطلحات والمفاهيم، والتي- ربما- لم يدرك أغلبنا في البداية خطورة دورها ومن يحركها ومن يلعب بها، تزييفاً وتزويراً وتحويراً، إلا عندما وجدناها تتحول إلى منظومة حرب.. إلى جبهة مفتوحة بكل معنى الكلمة، تتوسع وفق ما تقتضيه كل مرحلة من مراحل المؤامرة على سورية.

في لغتنا كمن العدو لنا، على قاعدة أن «كل لغة حمّالة أوجه» وفي كثير من زواياها ومنعطفاتها تحمل «المعنى وضده» في آن، وما أكثر هذا في اللغة العربية، وهذا ليس عيباً أو نقيصة بل العكس هو الصحيح، فلطالما كانت اللغة العربية لغة حيّة، تكبر وتتوسع بمفردات وتعابير جديدة في كل عام تقريباً، وهي لغة غنيّة بالمصطلحات والمفاهيم قديمها وجديدها، وتمتاز بالقدرة على الاستقطاب والدمج بينها وبين لغة أخرى، أو لغتين أو أكثر، لتستخلص مصطلحاً أو مفهوماً جديداً يكون أكثر دقة وتعبيراً.. وبقدر ما شكل هذا امتيازاً للغة العربية بقدر ما شكل أيضاً مدخلاً خطراً للعدو ليستغل «الضد» في معاني المصطلحات والمفاهيم ويجيِّرها في معاركه ضد الأمة العربية عامة، وضد سورية خاصة، وهو ما كشفته السنوات التسع الماضية من الحرب الإرهابية عليها.

كل شيء بدأ من اللغة، وفي لغتنا كمن العدو لنا.. هي قراءة جديدة مختلفة للحرب على سورية يقدمها كتاب في كتابين متكاملين مترابطين بعنوان «القائد القومي بشار الأسد.. قراءة تحليلية – مفاهيمية في كلماته الجماهيرية والرسمية». الكتاب الأول بقلم الباحث والكاتب والإعلامي الدكتور خلف الجراد، ويغطي الأعوام من 2000 وحتى 2010. والكتاب الثاني بقلم الكاتب والناشط السياسي القومي العروبي الدكتور إبراهيم علوش، ويغطي أعوام الحرب على سورية من الـ 2011 وحتى 2019.. والكتابان هما خلاصة قراءة السيد الرئيس بشار الأسد للحرب التي تتعرض لها سورية على جبهة المصطلحات والمفاهيم (كما جاءت في خطاباته وكلماته الرسمية) والتي كانت المرجع الأساس للكاتبين: خلف الجراد وإبراهيم علوش في إنجاز أحد أهم الكتب التي تتناول بدقة وموضوعية واطلاع.. وبحرفية عالية أول عقدين من تاريخ سورية في هذه الألفية.

يقدم الكاتبان عرضاً مُوسعاً مُعمقاً، وفق أسس البحث العلمي والاستقصائي والتوثيقي، وبصورة متكاملة متسلسلة، للمعركة على جبهة المصطلحات والمفاهيم وهي الجبهة التي مازالت مفتوحة، لكنها ليست جبهة من جانب واحد أي من جانب العدو فقط بل هي من جانبين، أي إن سورية لم تنكفئ ولم تستكن في مواجهة هذه المعركة، بل هيأت لها كل الأدوات والأسلحة الكفيلة بتحقيق النصر، تماماً كما في معارك الميدان.. انتصرت في الميدان العسكري، وانتصرت في ميدان المصطلحات والمفاهيم، وهي مستمرة في الانتصار، كيف لا والمعركة يرفع رايتها ويقودها السيد الرئيس بشار الأسد على ثلاثة محاور: الأول كشف المصطلحات والمفاهيم التي يستخدمها العدو سلاحاً في الحرب على سورية، الثاني تفكيك هذه المصطلحات والمفاهيم، والثالث استعادة المصطلحات والمفاهيم إلى حيزها الطبيعي، أي الوطني أو القومي، أو إعادة انتاجها على أسس وطنية مستقلة.

ميزة الكتابين الأساسية إضافة إلى التوثيق وشمولية العرض وعمقه، أنهما كتابان خرجا علينا كـ«شقيقين» سوري- أردني، إذا جاز لنا التعبير، فهما بقلمي باحثين مهمين من وزن د. خلف الجراد، ود. إبراهيم علوش، يقدمان وجهتي نظر تتسقان وتتكاملان في تقديم أوضح شرح ممكن لحرب المصطلحات والمفاهيم التي تتعرض لها سورية، بلغة سهلة واضحة مفهومة لكل الشرائح والمستويات والأعمار.. مُقنعة بما تقدمه من شواهد وأدلة وتوثيق زمني/ تاريخي.. عميقة لناحية التحليل والتفسير والبحث في جذور المصطلحات والمفاهيم، وكيف تتحول وتتحور ويتم التلاعب بها.. أيضاً الكتابان مقدمان بلغة تستقطب وتجذب، أي لا تنفير فيهما، أو بمعنى أدق لا استفزاز ولا غلواء أو مبالغات في غير محلها، فهما اعتمدا الحيادية المدروسة بمعنى الواقعية في العرض والتحليل، وتقديم الأدلة والبراهين، بهدف أن تنجح مهمة الاستقطاب والجذب، وتالياً تحقيق أعلى وأوسع مستوى من الوعي وإداراك خطورة معركة اللغة ومصطلحاتها ومفاهيمها.

ميزة الكتاب- الكتابين- أيضاً أنه ربما يكون الأول الذي يتعرض لمعركة المفاهيم والمصطلحات كإحدى جبهات الحرب الإرهابية على سورية، وكيف تُدار هذه المعركة، وكيف استطاعت سورية أن تحولها لمصلحتها، إضافة إلى تطرق الكتابين للكثير من القضايا الأخرى المرتبطة بهذه المعركة والتي- ربما- يعتقد أغلبنا أنها قضايا منفصلة، لنكتشف كم هي مهمة وكم هي داعمة لتثبيت ما تحققه سورية من انتصارات ميدانية. هذه هي مهمة الكتابين الحقيقية كما هي ميزتهما في الوقت ذاته، أي توسيع الوعي والإدراك بما خفي وبما غاب ويغيب عنا، على قاعدة أن لكل دوره، وكل دور يتكامل مع الأدوار الأخرى، وبما يُحصّن الوطن في كل زمان ومكان وينصره في كل معركة ومواجهة.

مرجع توثيقي

الغنى والجهد الكبير والمتميز

إضافة إلى ما سبق، فإن النتيجة الأولى التي ينتهي إليها القارئ بعد أن يقلب آخر صفحة في كتابي «القائد القومي بشار الأسد.. قراءة تحليلية – مفاهيمية في كلماته الجماهيرية والرسمية» هي الغنى الذي يبدو كاملاً، حتى لنكاد نعتقد أن الكتاب لم يترك مفهوماً أو مصطلحاً- ورد في خطابات وكلمات السيد الرئيس بشار الأسد – إلا وذكره، وأشبعه عرضاً وتحليلاً وتمحيصاً، وربطاً بالماضي والحاضر والمستقبل، إضافة إلى الاستنتاجات.. وكل هذا طبعاً مُضاف ومرتكز بصورة أساسية على العرض والتحليل لكل مفهوم ومصطلح قدمه الرئيس بشار الأسد في خطاباته وكلماته.

لا شك في أن الباحثين الكاتبين خلف الجراد وإبراهيم علوش قدما جهداً كبيراً لتصل الصورة كاملة للقارئ، لناحية الجمع والاسترجاع والاستقصاء والاستدلال والاسترشاد، وهي ليست بالمهمة السهلة، فكانت النتيجة أحد أهم الكتب التي خرجت في زمن الحرب على سورية، وذلك على صعيد تحصين الأجيال الحالية والقادمة لضرورة وعي اللغة ومضامينها، وهو بمنزلة مرجع يغطي جزءاً مهماً من تاريخ سورية في أول عقدين من هذه الألفية.. وما يجعله مرجعاً أن الباحثين الجراد وعلوش لم يعمدا إلى «تأطير رؤية القارئ وإلزامه – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – بآرائهما» أو «توجيه قناعات القارئ ومقارباته الشخصية من خلال إعطائه لمحة مختارة عن محتويات الكتاب وفصوله في المقدمة، بل تُركت له الفرصة التامة للتمعن والتدقيق والنظر إلى العمل بعينيه لا بعيني الكاتب».

الكتاب الأول

وهو بقلم د. خلف الجراد يتألف من بابين كل منهما بسبعة فصول، مع إهداء بقلم د. نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية (وهو إهداء لكلا الجزءين) ثم مقدمة بقلم المؤلف د. الجراد يركز فيها على «إجماع الباحثين والمراقبين والمحللين العرب والأجانب على حقيقة أن القائد بشار الأسد يمزج في حالة شبه استثنائية بين المتابعة العميقة والقراءة المنهجية الواسعة لأدبيات الفكر السياسي المعاصر وموضوعاته الاصطلاحية والمفاهيمية من جهة ورئاسته الجمهورية العربية السورية بكل ما يعنيه ذلك من مسؤوليات كبرى ومصيرية، من جهة ثانية».

ويعرض د. الجراد لهدف الكتاب في تسليط الضوء على «قراءة الرئيس الأسد للمصطلحات والمفاهيم التي يضعها تحت اختبار قاس ويُخضعها للمراجعة باستمرار استناداً إلى الممارسة والتجربة العملية» ويشير إلى محورين ارتكز عليهما في كتابه هما: 1- مقاربة تحليلية للنسق المفاهيمي- المصطلحي عند القائد بشار الأسد. 2- العلاقة التفاعلية بين الفكر والممارسة في تجربة القائد بشار الأسد. وذلك عن المرحلة ما بين عامي 2000 و2011 أي المرحلة التي سبقت الحرب الإرهابية على سورية وما حفلت به من تطورات وأحداث خصوصاً على المستوى العربي وعملية السلام والصراع العربي- الإسرائيلي وانتصار المقاومة الوطنية اللبنانية عام 2006، والقمم العربية التي عقدت منذ قمة القاهرة (21 تشرين الثاني عام 2000) ثم غزو العراق وحتى بدء النذر الأولى لما يسمى «الربيع العربي» في عام 2010. ويمكن أن يتم التأريخ لبداية حرب المصطلحات والمفاهيم بصورتها الأكثر وضوحاً مع بداية العقد الأول من هذه الألفية أي مع بداية رئاسة سيادته لسورية عام 2000.

يتضمن الباب الأول سبعة فصول:

الأول: توطئة لتحليل المفاهيم ومقاربة المصطلحات. الثاني: «الواقعية» و«الوقوعية» كما يراهما القائد بشار الأسد. الثالث: مصطلحات تحت المجهر.

الرابع: الهوية، البعث، العروبة، وآفاق النهوض الحضاري. الخامس: «نظام دولي جديد» أم عولمة رأسمالية شاملة؟! السادس: ليس «إرهاباً» بل مقاومة مشروعة. السابع: «إعلام عربي» أم إعلام مُتصهين ناطق باللغة العربية؟!

الباب الثاني ويتضمن أيضاً سبعة فصول:

الأول: التطوير والتحديث في المقاربة الفكرية الشاملة لدى القائد بشار الأسد. الثاني: مقاربة القائد بشار الأسد العملية والواقعية لمسألة التطوير والتحديث (عربياً ومحلياً). الثالث: تجربة اقتصاد السوق الاجتماعي بين النظرية والواقع. الرابع: عملية السلام في المنطقة ورؤية القائد بشار الأسد الاستراتيجية. الخامس: نحن و«النظام الدولي الجديد». السادس: الأمن القومي العربي.. وخيار المقاومة. السابع: الدولة الوطنية القوية ومسألة السيادة.

الكتاب الثاني

بقلم د. إبراهيم علوش، ويتضمن- إلى جانب الإهداء والمقدمة التي هي بقلم المؤلف- فصولاً تسعة هي:

الأول: المعركة على جبهة المصطلحات.. قراءة في الحرب على سورية من خلال مصطلحاتها.

الثاني: الإصلاح سياسياً وسياسة الإصلاح.

الثالث: ورشة الإصلاح الإداري.. خطة الإدارة المحلية إنموذجاً.

الرابع: نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

الخامس: الاقتصاد السوري: حرب على جبهات متعددة.

السادس: قراءة في طبيعة الحرب على سورية: أزمة داخلية أم عدوان خارجي؟

السابع: الإسلام والتطرف السياسي: قراءة وطنية قومية.

الثامن: القومية العربية والهوية الوطنية السورية.

التاسع: الحرب على سورية كامتداد للصراع العربي- الإسرائيلي.

ويختم د. علوش كتابه بملحق يتضمن قراءة في ثلاث مقابلات تلفزيونية للرئيس الأسد، علماً أن هذا الكتاب يغطي خطب الرئيس الأسد وكلماته فقط من دون أن يغطي مقابلاته التلفزيونية، لكن وحسب د. علوش، فإن المقابلات الثلاث المعنية جرت خلال فترة إعداد هذا الكتاب «وهي تتمم ما جاء فيه من حيث قراءة خط الرئيس الأسد مفاهيمياً ودراسة منهجه في الحوار».

المقابلة الأولى مع قناتي «السورية» و«الإخبارية» في 31/10/2019. وتتضمن أسس السياسة السورية الداخلية والخارجية في الحرب وما بعدها.. والمقابلة الثانية مع قناة «روسيا اليوم» بالإنكليزية في 11/11/2019 والتي تجلت أهميتها حسب د. علوش «في بعدها الإعلامي ودلالاته قبل رسائلها السياسية».. أما المقابلة الثالثة التي لم تبث (ولماذا لم تبث؟) فكانت مع القناة الإيطالية «راي نيوز24» في 26/11/2019 والتي امتنعت القناة عن بثها من دون تقديم أسباب واضحة، فتم عرضها على القنوات الوطنية السورية وقناة «الميادين» في 9/12/2019 وفيها يحمّل الرئيس الأسد أوروبا مسؤولية أزمة اللجوء التي سببت حالة استقطاب سياسية خطرة في البلدان الأوروبية بسبب دعم الدول الأوروبية للإرهاب ولاسيما فرنسا وبريطانيا، ومضيها في سياسة العقوبات التي تعوق عودة اللاجئين.. ثم دعوة الرئيس الأسد الدول الأوروبية للتوقف عن دعم الإرهاب ورفع العقوبات.. هذا الكلام لا تريد أوروبا سماعه أو بمعنى أدق لا تريد أن يسمعه الرأي العام لديها، فتم الامتناع عن بث المقابلة.

المعركة المفتوحة

يفترق الدكتور علوش في هذا الكتاب الثاني عن الأول في بعض المنعطفات موسعاً الدائرة باتجاه «قراءة خطابات الرئيس الأسد ومصطلحاتها ومفاهيمها ومفاعيلها السياسية بعين عربية تحاول قراءة الرسالة الأساسية التي يريد الرئيس الأسد إيصالها للسوريين والعرب والعالم وتأطيرها مفاهيمياً» لذلك فإن هذا الكتاب ليس قراءة أكاديمية في خطاب الرئيس الأسد بالمجرد – من خلال أدوات تحليل الخطاب المتعارف عليها مثلاً – بل إن هذا الكتاب «يُعنى بقراءة توجهات الرئيس الأسد وطريقته المتميزة في تفكيك الخطاب المعادي ومصطلحاته في سياق صراع سورية مع قوى الهيمنة الخارجية ومشاريع إخضاعها وتقسيمها.. وفي إحلال خطاب ومصطلح وطني وقومي محله.. وفي قراءة سجل الحرب على سورية من خلال مصطلحاتها وليس من خلال قراءة ميكانيكية أو أكاديمية».

خوض معركة المصطلحات والمفاهيم ليست بالمعركة السهلة، ولعل أهم الأسلحة التي تملكها القوى المهيمنة في العلاقات الدولية أو داخل المجتمعات هو أدواتها الثقافية والإعلامية التي تمكنها من صناعة المصطلحات وصياغة التعاريف، المصطلحات وتعاريفها ليست مجرد كلام بل هي نقاط مرجعية تسهم في تحديد قوانين اللعبة السياسية، هي قوالب يُصبّ داخلها الرأي العام وهي على المدى البعيد – إذا ما تركت تعمل من دون خطاب بديل – تكون ذات تأثير تراكمي يخترق الوعي الجمعي العربي ويفجره من الداخل ويُنشئ قطاعات شعبية ثقافية عربية تفقد الهوية والانتماء وتتحول إلى موالاة للصهيونية من خلال منظومة القيم والمفاهيم التي تشكل ما يُعرف باسم الوعي الزائف، أي الوعي الذي يُؤسس لطريقة في النظر إلى الوقائع تتماشى مع الاحتلال والقهر الذي فرض على أمتنا، لتسوّغه ولتصبح عقبة في طريق التخلص منه.

مثلاً، في سورية، يقول د. علوش: لو قلنا «ثورة من أجل الحرية والديمقراطية والإصلاح» فإن موقف أغلب الناس في سورية والوطن العربي والعالم سيختلف عما إذا قلنا: «فتنة، مجازر، وإرهاب مدعوم وممول من الخارج» فإذا ألبسنا القول الثاني لبوس الأول كما فعلت وتفعل عشرات القضائيات ومئات المواقع على الشبكة العنكبوتية والغرف السوداء التي تتغلغل في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي فإن الثائر في فلسطين يصبح «إرهابياً» والإرهابي في سورية يصبح «ثائراً».. هكذا. لذلك، فإن أحد أهم أبعاد الصراع منذ البداية يدور في فضاء المصطلحات، والحقيقة أنه إذا ما وضعت المسألة وفق «مقولة في مواجهة أخرى» ربما يصبح الصراع أكثر عدلاً، باعتباره «صراع روايات متقابلة يحكمها ميزان التماسك المنطقي والواقع لا صراع مصطلحات وتعابير فحسب» أما عندما تغيب أو تُغيّب رواية سورية لما يجري على الأرض، وحين تُواجَه بحملة إعلامية افتراضية كاسحة تقف خلفها قوى دولية وإقليمية كبرى تسعى لفرض المصطلحات المخترقة والمضللة كنقاط مرجعية للحل والحوار فإن نصف المعركة- إن لم يكن أكثر- يكون قد حُسم من دون إطلاق رصاصة واحدة. . لذلك، سعى الرئيس الأسد شخصياً وبشكل حثيث ومنهجي للتصدي لمعركة المصطلحات، فكان ذلك عنصراً رئيساً في معظم خطبه وكلماته منذ آذار عام 2011 عبر تطوير مقاربة متماسكة لتفكيك خطاب معسكر أعداء سورية ومصطلحاته، وهو الخطاب الذي راح ينمو ويتبلور مع مضي السنوات وانتشار الفضائيات واتساع تكنولوجيا العالم الافتراضي. كان الرئيس الأسد حريصاً على كشف زيف المصطلح المعادي وتفكيكه أو استعادته إلى سياقه الوطني أو إحلال آخر محله سوري المضمون والمعنى والهدف. هذه المعركة كانت همّاً رئاسياً احتل مساحات، تكبر أو تصغر، عبر أغلب خطابات الرئيس الأسد منذ البداية، بداية رئاسته، لتتكرس وتتعمق مع بدء الحرب الإرهابية على سورية.

الأساس في معركة المصطلحات أنها مفتوحة، إذ يستمر العدو في تصدير موجة وراء موجة من هذه المصطلحات. في كلمة الرئيس الأسد خلال لقائه مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة في 26/7/2015 قال سيادته:«البعض يظهر في الإعلام ويتحدث بنفس اللغة الطائفية التقسيمية والتفتيتية التي يتحدثونها في الإعلام المعادي.. وهو يعتقد ربما عن حسن نية بأنه بهذه الحالة إنسان واقعي وموضوعي.. في الواقع هو مجرد إنسان سطحي، لأنه لا يعلم أن الواقع يبدأ بفكرة، يبدأ بكلمة، وعندما نقبل بهذه المصطلحات أن تكون جزءاً من ثقافتنا علينا أن نتوقع بأن هذا التقسيم أو التفتيت أو التخريب سيكون جزءاً من واقعنا خلال أعوام قليلة، لذلك، لا يجوز أن نستخدم جملاً تتحدث بمظهرها عن وحدة الوطن ولكنها تمارس التفتيت، وتتحدث عن البناء لكنها تنتج التدمير.. يجب أن نكون واعين بدقة للمصطلحات لأنها مهمة. كل شي في العالم يبدأ باللغة، اللغة هي حامل الأفكار، وهي التي تؤدي لاحقاً للواقع».

.. بما يليق بسورية

بقي أن نذكر ما يقوله د. علوش عن كتابه وهو أن من يتمعن في صفحاته «سيجد أن الرئيس الأسد يطرح رؤى فكرية عميقة، فهو لا يقدم موقفاً أو تحليلاً سياسياً أو ميدانياً أو تعبوياً حيث يلزم فحسب.. أما الشأن السياسي فإن الرئيس الأسد كثيراً ما يتناوله من منظور استراتيجي أو جغرافي- سياسي من دون أن يُصرّح بالضرورة أن هذا هو ما يفعله، وتالياً فإن هذا الكتاب ركز على تسليط الضوء على طبقات السهل الممتنع بالتصنيف والتحليل والتأويل بلسان الرئيس الأسد وبما يرشح من معان بين كلماته وبما يليق بسورية.. القلعة القومية العروبية».

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