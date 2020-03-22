اقتصاد سياسي.. آسيا.. المحيط الهادئ وسياسة واشنطن الاستفزازية

ترجمة وتحرير ـ خالد فلحوط:

يعد طرح مفهوم منطقة المحيطين الهندي والهادئ جديد نسبياً، تزامناً مع تصاعد العدائية الأميركية اتجاه الصين وحلفائها وشركائها. وساهمت موارد الطاقة والجيوبولتيك بتحديد طبيعة التفاعلات السياسية ضمن هذا النطاق الجغرافي المهم في الخريطة العالمية.

وأصبح نظام المحيط الهادئ والهندي المتنوع والقائم على القواعد الحيوية أكثر أهمية من أي وقت، مع التحول بالتركيز الجيوسياسي العالمي نحو آسيا. لذلك أعلنت واشنطن عن رؤية لاعتبار المنطقة (حرة ومفتوحة)، تتميز بتدفقات تجارية، وبحرية الملاحة. إلا أنه حتى اليوم لم يترجم مفهوم إدارة دونالد ترامب هذا حول منطقة المحيط الهادئ والهندي إلى نهج سياسي واضح ذي أهمية استراتيجية وعلمية.

ففي دراسة حديثة لمؤسسة «راند» الأميركية، اعتبرت أن التوتر في بحر الصين، يأتي بالمرتبة الثانية مباشرة بعد كوريا الديمقراطية كمصدر لصراع أميركي مستقبلي مع الصين.

بالمقارنة مع سياسة واشنطن العدائية والاستفزازية، والحروب متعددة الأوجه بحق العالم، سعت بكين للوصول بهدوء وإيجابية لمركز قوة عظمى عالمياً. وحققت نجاحاً كبيراً، فعززت من وجودها بإطلاق مبادرة «الحزام والطريق» الهادفة لربط طرق النقل العالمية بشبكة نقل اقتصادية متكاملة تمكن من حرية حركة البضائع والأشخاص، ما استلزم إنشاء طرق وموانئ وعقد اتفاقيات اقتصادية وسياسية ذات منفعة متبادلة ومتكافئة بين الدول المشاركة.

ومن المفترض أن يربط طريق الحرير البحري جميع الممرات العالمية الرئيسية مستقبلاً. وتستثمر بكين بسخاء في اقتصادات الدول المشاركة بالمبادرة وبفوائد مالية هائلة, فأصبحت السفن الصينية قادرة على اجتياز المحيط وعلى طول الساحل الجنوبي لأوراسيا بحرية وأمان، ودخول موانئ الدول المشاركة بسهولة أكبر.

وأعلنت بكين عن نوايا مبادرتها الاقتصادية والسليمة، فوحدت آسيا والمحيط الهادئ والهندي بمبادرتها، وأصبحت القارة الإفريقية والعديد من الدول الأوراسية جزءاً من هذه المبادرة، إلا أن واشنطن تتصدى لهذه المبادرة بإجراءات عدائية مميتة.

وتمتلك منطقة بحر الصين الجنوبي المتاخمة للمحيطين أهمية استراتيجية واقتصادية فائقة لوقوعها في نقطة التقاء طرق المواصلات البحرية الأكثر كثافة. حيث تمر عبرها نصف التجارة الدولية التي يؤمل أن تزداد مستقبلاً في ظل الإمكانات السكانية والاقتصادية لدول آسيا – المحيط الهادئ.

وعززت الصين علاقاتها مع الفلبين، أحد أقدم الشركاء العسكريين السابقين لأميركا في المنطقة، فاستثمرت مبالغ ضخمة ستصل لـ12 مليار دولار في الاقتصاد الفلبيني.

ويزداد قلق الولايات المتحدة وحلفائها من تزايد نفوذ الصين في منطقة بحر الصين الشرقي في المحيط الهادئ. وتقوم واشنطن بافتعال النزاعات الإقليمية بين الصين والعديد من البلدان، منها الهند التي تصدرت لوائح معدلات النمو العالمي.

وتالياً، لابد من التأكيد أنه مهما كانت طبيعة النشاطات التي تقوم بها الصين، لن تروق للمزاج الأميركي الديكتاتوري المتسلط، ولاسيما أن واشنطن تقف على حافة الانهيار الاقتصادي الذي أتى بعد سقوط سياسي مدوٍّ.

عن «نيو إيسترن آوت لوك»

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