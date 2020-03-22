موسكو: نطالب واشنطن برفع العقوبات الأحاديــة غيـــر الإنســـانية عـــن إيـــران

تشرين – رصد:

طالبت وزارة الخارجية الروسية أمس، الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات الأحادية المفروضة على إيران في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي: طالبنا ونطالب الولايات المتحدة برفع الممارسة غير الإنسانية المتمثلة بفرص عقوبات أحادية ضد إيران، والتي تعاني من نقص حاد في الوسائل اللازمة لحل القضايا الصحية الطارئة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

(سبوتنيك)

ظريف: الإرهاب العلاجي الأمريكي منع اتخاذ موقف فاعل لمواجهة وباء «كورونا» العالمي

تشرين – رصد:

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: الإرهاب العلاجي الأمريكي حال دون اتخاذ موقف فاعل لمواجهة وباء «كورونا» العالمي.

وقال ظريف في حوار مع صحيفة «فوليا دي ساو باولو» البرازيلية: إيران دولة غنية، إلا أننا لا نمتلك بفعل الحظر الموارد اللازمة لتقديم الخدمات للمتضررين، وحتى لو كنا نمتلك القدرة المالية على ذلك فإن الحظر يحول دون شرائنا للأدوية والمعدات، فالقيود المصرفية والمالية المطبقة لا تميز بين شراء السلع الخاصة بالخدمات الإنسانية من غيرها، مطالباً المجتمع الدولي بألا يلتزم الصمت أمام البلطجة الأمريكية.

(آرنا)

الطيران العراقي يقتل العشرات من «داعش» في جبال حمرين

تشرين – رصد:

نفذ طيران الجيش العراقي، قصفاً نوعياً على مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابي على الحدود الممتدة في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان لها أمس أن طائرات «إف 16» العراقية وجهت ضربة جوية، لأوكار تابعة لإرهابيي «داعش» ما أسفر عن مقتل العشرات منهم وتدمير أوكارهم في سلسلة جبال حمرين شمال العراق والتي تربط المحافظات الثلاث ببعضها.

(السومرية نيوز)

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