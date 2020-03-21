وفاة رئيس ريال مدريد السابق بفيروس كورونا

توفى لورينزو سانز رئيس ريال مدريد السابق مساء اليوم، بعد إصابته منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، ليتم الإعلان عن وفاته منذ قليل عبر وسائل الإعلام الإسبانية المختلفة.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية في خبر عاجل وفاة لورينزو سانز، الرجل الذي تولى رئاسة ريال مدريد في الفترة ما بين 1995 حتى 2000، وحقق الفريق في عهده عدد كبير من البطولات المحلية والقارية.

وتعرض سانز للإصابة بـ “كورونا” منذ عدة أيام ليُنقل إلى إحدى مستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد، لكنه كان في حالة حرجة للغاية وفق إعلان الوفاة الذي خرج للعلن بواسطة أسرته.