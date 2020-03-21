الجيش اللبناني يسيّر دوريات عسكرية وأمنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا

بدأ الجيش اللبناني مساء اليوم تسيير الدوريات العسكرية والأمنية في جميع المناطق اللبنانية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء اللبناني الخاصة بمنع التجمعات لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونبهت قيادة الجيش اللبناني في بيان المواطنين اللبنانيين إلى وجوب الالتزام التام بقرارات مجلس الوزراء الرامية إلى منع التجمعات وإقفال المؤسسات التي يشملها قرار التعبئة، مؤكدةً أنها بدأت تسيير دورياتها في المناطق اللبنانية إنفاذا لهذه القرارات.

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب دعا الشعب اللبنانى إلى “فرض حظر تجول ذاتى” لاحتواء تفشى فيروس كورونا في البلاد.

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