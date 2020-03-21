ديبالا نجم اليوفي يعلن إصابته وصديقته بفيروس كورونا

أعلن النجم الأرجنتيني لنادي يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا اليوم عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إصابته وصديقته بفيروس كورونا المستجد، حيث كتب قائلاً: مرحبا جميعا، أود أن أخبركم بأن نتائج فحص فيروس كورونا لي ولأوريانا جاءت إيجابية ولحسن الحظ نحن في حالة مثالية، شكرا على رسائلكم، وتضمنت تغريدة اللاعب الأرجنتيني صورة تجمعه بصديقته.

وأصبح ديبالا ثاني لاعب في الفريق الأول ليوفنتوس يصاب بالفيروس بعد المدافع الإيطالي دانييلي روغاني، لينضم إلى عدد من لاعبي الدوري الإيطالي الذين أصيبوا بهذا الفيروس.

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