ارتفاع ملموس على درجات الحرارة نهار غد وأجواء باردة ليلاً
يطرأ غداً ارتفاع ملموس على درجات الحرارة نهارا لتقترب من معدلاتها مع بقاء الأجواء باردة خلال ساعات الليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة …
دمشق 18-5
المنطقة الجنوبية 19-4
المرتفعات الجبلية 10-2
المنطقة الوسطى 18-7
المنطقة الساحلية 20-10
المنطقة الشمالية 18-4
منطقة الجزيرة 18-5
المنطقة الشرقية 20-6
منطقة البادية 20-5