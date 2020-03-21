المصرف التجاري: إيقاف العمل بدوائر التسليف والعلاقات واستمراره بباقي المديريات

أعلن المصرف التجاري السوري إيقاف العمل في دوائر التسليف والعلاقات الخارجية في جميع الفروع وفي كل مكاتب المصرف في مراكز خدمة المواطن مع تخفيض عدد العاملين في باقي المديريات إلى الحد الأدنى اللازم لاستمرار العمل اعتباراً من يوم غد وحتى إشعار آخر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضح المصرف في بيان أن أعداد العاملين اللازمين لاستمرار العمل بالحد الأدنى يعود تقديره للمدراء بحسب طبيعة وأهمية العمل الموكل لكل دائرة على حدة بالإضافة إلى استمرار عمل مدراء الفروع ودوائر العمليات النقدية والمحاسبية “السحب والإيداع” والحراسات.

وأكد المصرف التزام الموظفين العاملين على تغذية الصرافات الآلية بالحضور والعمل لضمان استمرار وضع الصرافات في الخدمة.

طباعة