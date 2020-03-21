ترامب يعلن نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي اليوم نقلته وكالة سبوتنيك للأنباء إن “هناك اختبارات مجانية تجري للكشف عن حالات كورونا” داعياً الشعب الأمريكي “للبقاء في المنازل وإنقاذ من يحب”.

من جهة أخرى أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أنه سيخضع لفحص فيروس كورونا بعدما تبين أن أحد مساعديه مصاب بالفيروس.

وقال بنس في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: “انطلاقا من المهمات التي أقوم بها بوصفي نائباً للرئيس على رأس فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا سنخضع أنا وزوجتي لفحص كورونا في وقت لاحق اليوم”

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