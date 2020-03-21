الخارجية تصدر قراراً يتضمن عدة إجراءات في إطار التصدي لـ كورونا

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين قراراً في إطار الإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا المستجد يتضمن إيقاف الدوام الإداري في الإدارة المركزية للوزارة بدمشق واختصار التواجد في الإدارات على المناوبين المحددين من قبل مديري الإدارات لضمان معالجة الحالات المستعجلة والطارئة.

وبحسب القرار.. يستمر المناوبون في الإدارة القنصلية باستقبال الوثائق المتعلقة بالوكالات المنظمة خارج سورية والمعدة للاستعمال في سورية وكذلك الفواتير التجارية حصراً.

وتضمن القرار إيقاف العمل بالمكاتب القنصلية في المحافظات باستثناء المكتب القنصلي في اللاذقية لاستقبال المعاملات المتعلقة بالفواتير التجارية حصراً واقتصار العمل في سفارات الجمهورية العربية السورية وقنصلياتها على معالجة الحالات الطارئة.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل بهذه الإجراءات يبدأ اعتبارا من صباح الأحد 22-3-2020 وحتى إشعار آخر، مؤكدة أن العاملين في الوزارة وسفارات وقنصليات سورية في الخارج وحال زوال الظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا سيضاعفون الجهود من أجل الاستجابة لطلبات المواطنين وإنجاز معاملاتهم بالكفاءة والسرعة المعهودة.

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