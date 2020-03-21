150 متطوعاً لتوزيع الخبز في جرمانا بـ 60 ليرة

دمشق – تشرين:

انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية في التصدي لفيروس كورونا والحد من التجمعات تم إغلاق منافذ البيع المباشر في الفرن الآلي والأفران الخاصة بمدينة جرمانا بقرار من مجلس مدينة جرمانا، كما ِأشار لـ«تشرين» المحامي عمر سعد رئيس مجلس المدينة، مضيفاً: قرر المجلس في المرحلة الأولى اعتماد 150 متطوعاً لتوزيع مادة الخبز ضمن أحياء المدينة منعاً للازدحام على أبواب الأفران، وتم تحديد سعر ربطة الخبز بـ 60 ليرة، على أن يمنح المواطن ربطتين فقط، وأي مخالفة بزيادة الأسعار من قبل المعتمدين يتعرض صاحبها للمساءلة القانونية من الجهات الرسمية.

وأضاف سعد: لدينا الاستعداد -في حال كان هناك عدد آخر من المتطوعين الإضافيين ليكونوا معتمدين جدداً في الأحياء- لتحقيق ذلك ومنحهم الكتب اللازمة لهذه الغاية، لتخفيف أعباء الانتظار عليهم كما كان يحصل عند وقوفهم أمام الأفران، كما ستقوم الأفران الخاصة بالتعاون ضمن نطاق عملها لتوزيع مادة الخبز على البقاليات في المدينة، وسيتم ختم المحلات غير الملتزمة بالتعليمات وبالسعر المحدد بـ60 ليرة وبيع ربطتين فقط للمواطن بالشمع الأحمر، وتم الاتفاق مع مدراء الأفران لتحقيق ذلك.

بالتأكيد ستكون هناك ملاحظات في اليومين الأوليين، لكننا نأمل في اليوم الثالث تجاوز مختلف الملاحظات، وكل فرن سيخالف التعليمات لن يكون هناك قرار بختم الفرن، بل ستقوم كوادرنا بإدارة العمل، ويتعرض صاحب الفرن لعقوبات جزائية.

يضيف سعد: الغاية من تلك الإجراءات تخفيف الازدحام بدلاً من ثلاث منافذ للبيع سيكون لدينا من خلال المعتمدين 150 منفذاً، كما ستقوم اللجان المتابعة بمراقبة عمل المعتمدين تحسباً لأي متاجرة بمادة الخبز، لأن الخبز خط أحمر، ولدينا كميات كافية من خلال الفرن الآلي الذي ينتج 30 طناً يومياً، والأفران الخاصة لسد حاجة مدينة جرمانا كاملة.

أما على صعيد زيادة احتياجات كل معتمد أو تقليص الكميات الممنوحة له والمحددة بمئة ربطة لكل معتمد، بحيث يتم وضع كل ربطتين في كيس واحد بمعدل 14 رغيفاً، ففي حال كان المعتمد بحاجة للمزيد سيتم العمل على تحقيق ذلك، وبالمقابل سيتم تقليص من لا يحتاج كامل الكمية لتمنح لغيره في الأحياء المكتظة أكثر من غيرها بالسكان.

وكان لافتاً للنظر أن هناك عدداً من المتطوعين أبدوا تطوعهم الكلي من خلال بيع ربطة الخبز كما تباع في الأفران بخمسين ليرة فقط، متحملين عملية نقلها من الأفران إلى أماكن التوزيع.

من جهة أخرى قامت جمعية رواد البيئة في مدينة جرمانا ومساهمة منها في تنظيف وتعقيم حضانة نقابة المعلمين ومدرسة الشهيد جاد الله شنان في حي النهضة بإنجاز ذلك بالتعاون مع مجلس مدينة جرمانا وكوادر الحضانة.

وعن ذلك قال رئيس جمعية رواد البيئة ماجد سلوم: مساهمة منا في الإجراءات الاحترازية ومشاركة للفعاليات المختلفة قمنا بعملية التنظيف والتعقيم في حضانة نقابة المعلمين أمس السبت، واليوم الأحد سنتابع تعقيم بعض الأماكن الدينية ذات الاكتظاظ الكبير في المدينة.

وقالت مدير الحضانة فاديا حسن: تضم الحضانة 30 طفلاً وشاركنا جمعية رواد البيئة في عملية التنظيف والتعقيم للروضة حفاظاً على أبنائنا، ونأمل الخير للجميع ولأسر المعلمين والمعلمات.

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