المصري: نعمل لإنتاج خيول رياضية تغطي أنشطة الفروسية في نادي الشرطة

تعد الفروسية من الألعاب الرياضية المهمة في نادي الشرطة الذي يتميز فرسانه في بطولات الفروسية المتعددة بالتوازي مع الانفراد بعروض فنون الفروسية العسكرية والرماية بالقوس من على صهوة الجواد.

ويمتد نادي الشرطة للفروسية الذي يعود تأسيسه إلى الستينيات على أرض تقدر مساحتها بنحو 160 دونما في منطقة الغزلانية بريف دمشق ويتضمن اسطبلات حديثة وملعباً لالتقاط الأوتاد وآخر للقفز على الحواجز وكادراً طبياً وإدارياً وفنياً متكاملاً ويضم ستين جواداً عربياً وأجنبياً ثلاثون منها تم إنتاجه ذاتيا.

رئيس النادي المقدم محمود المصري قال في تصريح لمندوب سانا الرياضي: إن النادي وضع خلال السنوات القليلة الماضية استراتيجيات عدة للارتقاء بفرسانه وتأهيل جيل جديد فكان له ما أراد وتكللت جهوده بالنجاح ووصل بفرسانه إلى منصات التتويج في بطولات قفز الحواجز وسباقات السرعة والتقاط الأوتاد التي ينفرد بها لكونه ممثلاً للمنتخب الوطني في مشاركاته الخارجية بهذه الرياضة”.

وأضاف المصري إن المستوى المتقدم الذي نقدمه بمختلف أنشطة الفروسية مرده التعمق بتفاصيل كل لعبة والاجتهاد مع طموح لا نهاية له كما توجهنا إلى وضع خطط تدريبية مستمرة عبارة عن تكتيك على مدار العام لمختلف أنشطة الفروسية مع متابعة آنية لكل هذه الأنشطة وتخصيصها بخيول وفرسان يبدعون في مجالها.

وأشار رئيس النادي إلى وجود استراتيجية بعيدة المدى تركز على تأمين إنتاج مستمر من الخيول وصولا إلى الاكتفاء الذاتي لكل نوع من أنشطة الفروسية المختلفة التي تمارس في النادي وذلك للحيلولة من تراجعنا في المستوى نتيجة خسارة خيولنا بالهرم أو النفوق أو المرض مبينا أن الاكتفاء الذاتي من الخيول يسهم في ضغط النفقات ولا سيما أن الفروسية تحظى باهتمام كبير لكونها ثروة وطنية مهمة على اعتبار أنها رياضة الآباء والأجداد.

وتابع المصري: لقد تمكنا بجهود كوادرنا الذين تم تأهيلهم لمتابعة إنتاج الخيول بجميع مراحله من بداية كونه جنيناً إلى فلو بعمر دون العام ثم المهر دون الخمس سنوات وصولا إلى جواد رياضي يدخل غمار البطولات أن نصل إلى خيول ننافس بها في مختلف أنشطة الفروسية ونحقق بها نتائج متميزة مشيراً إلى أن عملية تربية وتدريب الخيول صعبة ودقيقة تتطلب في كل مرحلة من مراحل عمر الجواد جهداً وعملاً مستقلاً ومختلفاً إلا أن هذا العمل يسهل عندما تتضافر الجهود الإدارية والفنية والرياضية والطبية والخدمية في تحقيق الهدف.

ويضم نادي الشرطة نخبة من الفرسان حققوا نتائج جيدة وتوجوا محلياً وخارجياً أبرزهم بقفز الحواجز أحمد المصري وسلمان سليمان وسهيل الكفيري وشروق المصري ومحمد حجون وفادي سمير وأحمد العلي وللسبق السريع مصطفى شحادة ومحمد حماية ومحمد فاطر والعباس الغصين والمدرب خالد البلالي ولالتقاط الأوتاد حيدر بلول وعبد المنعم حسن ومحمد حمدي وضياء الموسى وعلي الصالح ومحمد فارس.

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