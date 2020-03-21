إيقاف مؤونة الاستيراد حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 الخاص بمؤونة الاستيراد من القطع الأجنبي حتى إشعار آخر وذلك لتسهيل عمليات استيراد المواد ولاسيما المتعلقة بالإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه انه تم إيقاف العمل بالقرار اعتباراً من يوم أمس وتسري أحكامه على الإجازات والموافقات التي تمنح من تاريخ نفاذه وذلك تسهيلاً لعملية استيراد المواد الأولية اللازمة للإنتاج والمواد الطبية والأدوية.

وأصدرت الوزارة في 22-11-2019 القرار رقم 944 الذي يشترط على المستوردين إيداع وحجز مؤونة بالليرة السورية من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة.

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