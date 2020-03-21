فيضان نهر الخابور والمياه تدخل المنازل القريبة من سرير النهر

أدى ارتفاع منسوب مياه نهر الخابور إلى تضرر عدد من المنازل القريبة من سرير النهر ودخول المياه إلى قسم من منازل حي المريديان في مدينة الحسكة.

مدير الموارد المائية في المحافظة المهندس عبد الرزاق العواك أشار في تصريح لمراسل سانا إلى أن المديرية نبهت الأهالي بشكل مسبق عن فيضان النهر واقتصرت الأضرار بدخول المياه إلى المنازل القريبة جدا من سرير النهر لافتا إلى أن المنسوب انخفض ليصل إلى 75 مترا مكعبا بالثانية لتبدأ بالانحسار بشكل تدريجي وعودة النهر إلى مجراه الطبيعي.

وبين العواك أن الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين أدت إلى فيضان روافد نهر الخابور الجرجب والزركان إضافة إلى فيضان الأودية المنحدرة من منطقة جبل عبد العزيز واتجهت غالبيتها إلى سرير نهر الخابور ما أدى إلى فيضان النهر.

وأضاف مدير الموارد المائية إن فيضان النهر أسهم في زيادة تخزين سد الباسل جنوب الحسكة وبلغت الزيادة خلال يومين 10 مليون متر مكعب ليصل إجمالي التخزين إلى 588 مليون متر مكعب متوقعا أن يصل التخزين إلى الطاقة العظمى والبالغة 605 مليون متر مكعب مؤكدا أن وضع السد جيد من الناحية الفنية وتتم مراقبة المخازين وأخذ القياسات بشكل يومي.

وقال المواطن محمد البراك من أهالي الحي في تصريح لمراسل سانا إن الأضرار اقتصرت على الماديات وأن إبلاغ الأهالي بشكل مسبق لأخذ الحيطة والحذر خفف من الأضرار حيث تم إخلاء بعض المنازل ونقل المواد الأساسية منها مطالبا بضرورة الإسراع بإيجاد حل لمشكلة فيضان النهر المتكرر خلال فصل الشتاء والإسراع ببناء جدار استنادي يفصل بين مجرى النهر ومنازل المواطنين.

يشار إلى أن هذا الفيضان هو الأول لنهر الخابور خلال الموسم بينما فاض النهر خلال الموسم الماضي أكثر من 9 مرات بسبب الأمطار الغزيرة.

طباعة