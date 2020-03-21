ما مصير صلاح وماني في الميركاتو المقبل ..؟

أكد ستيف ماكمانامان، لاعب فريق ريال مدريد وليفربول السابق، أنه ليس هناك أي احتمال لانتقال ثنائي ليفربول، السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وقال الدولي الإنجليزي السابق في تصريحات صحفية: يمتلك ريال مدريد إيدين هازارد، واشتروا رودريغو الصيف الماضي، واستثمروا مؤخراً في رينييه، لذلك أعتقد أن كل ما يقال عن رحيل صلاح وماني من ليفربول في الصيف المقبل هي مجرد إشاعة.

وتابع ماكمانامان، الذي كان قد غادر صفوف ليفربول في عام 1999 للانتقال إلى ريال مدريد، قائلاً: بغض النظر عن الكيفية التي ستنتهي بها مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فإن الأندية الإنجليزية هي الأفضل في الوقت الحالي وليس ريال مدريد وبرشلونة.. بالطبع كلاهما (الريال والبارسا) يريدان تدعيم صفوفهما بعدد من اللاعبين الجدد في ظل عروضهما الكروية المخيبة للآمال في الموسم الحالي، ولكنني لا أعتقد أن هناك أي فرصة لرحيل صلاح أو ماني لقطبي إسبانيا.

وكانت تقارير إعلامية زعمت في الأسابيع القليلة الماضية أن صلاح وماني قد يرحلان إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد صلاح وماني من أبرز لاعبي نادي ليفربول، حيث قادا الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، كما ساهما في اعتلائه صدارة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 82 نقطة، وبفارق مريح عن أقرب منافسيه، مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ57 نقطة.

المصدر: sports.ru

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