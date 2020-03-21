حزب مصر العربي الاشتراكي: صمود سورية أفشل المخططات الصهيو-أمريكية

أكد حزب مصر العربي الاشتراكي أن سورية أفشلت المخططات الصهيوامريكية في المنطقة ولم تتراجع عن مواقفها القومية وثوابتها الوطنية رغم الإرهاب الذي تتعرض له.

وأشار الحزب في بيان اليوم إلى أن سورية انتصرت على المخططات الصهيو-أمريكية التي استهدفتها والمنطقة بإرادة وصمود شعبها وبسالة جيشها الذي قدم التضحيات الجسام، داعياً إلى مواجهة الإجراءات القسرية الاقتصادية التي تفرضها واشنطن وحلفاؤها ضد الشعب السوري المقاوم.

وأكد الحزب أن القوات الأجنبية الموجودة على أراضي سورية دون موافقة حكومتها قوات احتلال وعلى الجميع معاملة دول تلك القوات كدول احتلال ومقاطعتها، مشيراً إلى أنها تدعم التنظيمات الإرهابية.

وشدد البيان على ضرورة عودة العلاقات مع سورية إلى وضعها الطبيعي، لافتاً إلى أن قيام بعض الدول العربية بقطع علاقاتها مع سورية كان قراراً خاطئاً.

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