روحاني: سنواصل نشاطنا الاقتصادي رغم محاولات الأعداء تعطيله

اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستواصل نشاطها الاقتصادي رغم محاولات أعداء إيران تعطيله.

وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم: الأعداء باتوا يتآمرون لتعطيل الإنتاج والنشاط الاقتصادي في إيران في المرحلة الراهنة إلا أننا سنواصل مشوار العمل والإنتاج والنشاط الاقتصادي من دون توقف ضمن مراعاة البرتوكولات الصحية.

ودعا روحاني المواطنين إلى ملازمة المنازل وعدم التنقل لفترة أسبوعين بسبب تفشي الفيروس معرباً عن اعتقاده بأن الوضع سيتحسن إذا التزم الجميع بالتوصيات الصحية.

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