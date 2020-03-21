ظريف: الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يعرقل جهودنا في مكافحة كورونا

جدد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف التأكيد على أن الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة يعرقل جهود بلاده في مكافحة انتشار فيروس كورونا واصفاً إجراءات واشنطن بأنها “جرائم ضد الإنسانية”.

وفي حوار مع صحيفة “فوليا دي ساو باولو” البرازيلية قال ظريف: إيران دولة غنية إلا أننا لا نمتلك بفعل الحظر الموارد اللازمة لتقديم الخدمات للمتضررين وحتى لو كنا نمتلك القدرة المالية على ذلك فإن الحظر يحول دون شرائنا الأدوية والمعدات، كما إن القيود المصرفية والمالية المطبقة لا تميز بين شراء السلع الخاصة بالخدمات الإنسانية من غيرها.

وأشار ظريف إلى أن الشركات الأوروبية المنتجة للأجهزة الطبية أوقفت تجارتها مع إيران ولا تبيع لها المستلزمات الطبية بسبب التهديدات الأمريكية لها، موضحاً أن الإرهاب الاقتصادي والعلاجي الممارس من قبل الولايات المتحدة ضد إيران يتخذ أشكالاً عدة وأن هذه الإجراءات تعدّ جرائم ضد الإنسانية من وجهة نظر القانون.

وبشأن المزاعم الأمريكية لجهة مساعدة إيران في مكافحة الفيروس قال ظريف: إن ذلك الاقتراح كان اقتراحاً مراوغاً، مضيفاً: إننا سنرعى أنفسنا بأنفسنا ولدينا ما يكفي من الأصدقاء حول العالم ليساعدونا، داعياً إلى وقف الإرهاب الاقتصادي ضد بلاده.

طباعة