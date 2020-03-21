معهد روبرت كوخ الألماني: تسجيل 2705 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

نشر قبل 2 يوم

المصدر: إن الجمهورية العربية السورية التي عانى شعبها وما يزال من العدوان الإرهابي والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللا مشروعة والتي تؤثر على حياة المواطنين وخاصة بشكل مباشر على القطاع الصحي، تدعو المجتمع الدولي إلى احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وقدسية الحياة البشرية، والعمل على رفع هذه العقوبات بشكل فوري عنها خاصة في هذه الظروف التي انتشر فيها فيروس كورونا في الدول المجاورة