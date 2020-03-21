تواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي الوباء عبر تبني إجراءات احترازية مشددة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت روسيا بدء اختبار أول لقاح ضد الفيروس.

فقد أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك «روس بوتريب نادزور» أمس بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت «سبوتنيك» عن الهيئة قولها في بيان: بدأت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان: إن الهيئة قامت بهدف الوقاية من الوباء والسيطرة عليه بتطوير نماذج لقاحات تستند إلى ست منصات تكنولوجية مختلفة في أقصر وقت ممكن.

في غضون ذلك لم يسجل بر الصين الرئيسي أي إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، وتراجع عدد الوفيات إلى 3 فقط، في حين ارتفع عدد الإصابات اليومية، بين مسافرين جاؤوا إلى البلاد، ليبلغ مستوى قياسياً جديداً.

وقالت لجنة الصحة الوطنية: إن البر الرئيسي سجل 39 إصابة مؤكدة جديدة، أمس الأول، جميعها بين وافدين قدموا إلى البلاد, وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة على بر الصين الرئيسي إلى 80967 حالة، وفق «رويترز».

وفيما يلي أبرز المستجدات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد: حاكم ولاية نيويورك يعلن إغلاق كل المصالح غير الأساسية ويمنع كل التجمعات.

والجيش الأميركي يقول: إن قرابة 2600 جندي أميركي في أوروبا يخضعون لعزل ذاتي بسبب مخاوف من كورونا.

من جانبه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أعلن حجراً صحياً كاملاً على البلاد.

بدورها أعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال 27 شخصاً خالفوا قرار حظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا والقضاء العراقي يوجه باعتقال كل من يخالف قرار حظر التجول المفروض بسبب فيروس كورونا.

تسجيل نحو 380 وفاة جديدة بفيروس كورونا في منطقة لومبارديا شمالي إيطاليا. وحاكم مقاطعة لومباردي يطالب الحكومة بتشديد إجراءات الإغلاق في المنطقة.

وفي ألمانيا وصل تعداد الوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 31 بعد وفاة 11 شخصاً وبافاريا أول مقاطعة ألمانية تفرض العزل على خلفية تفشي كورونا المستجد.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، فرض حظر التجول في أرجاء البلاد ابتداءً من صباح اليوم السبت.

– أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ولاية نيويورك ترتفع إلى 7102 من بينها 4408 في مدينة نيويورك.

– السلطات المغربية تبدأ توزيع وثائق على الأسر تسمح للأشخاص بالتنقل الاستثنائي بعد بدء سريان الحظر الصحي بالبلاد.

– السلطات الروسية تعلن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

– ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في سويسرا إلى 43 والإصابات إلى 4840.

– تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس ليرتفع تعداد المصابين بالمرض إلى 54 حالة.

– جورجيا توقف كل الرحلات الجوية لمنع تفشي كورونا.

– وكالة الأنباء الفرنسية: أكثر من 5 آلاف حالة وفاة في أوروبا بسبب فيروس كورونا.

– الوفيات في إسبانيا بسبب فيروس كورونا تتجاوز الألف، والإصابات تقترب من 20 ألفاً.

وفي الجزائر توقفت حركة الطيران الداخلي في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وارتفع تعداد الوفيات إلى 11 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

– تايلاند تعلن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

– السعودية تعلّق رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة أسبوعين.

وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 197 حالة، وسجلت 11 إصابة جديدة ليصل مجموع الإصابات إلى 159 حالة.

– قال وزير الصحة الكويتي: إن 4 مواطنين كويتيين تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 22 حالة.

– وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالة وفاة ثالثة نتيجة فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 66 حالة.

– وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 163 بعد تسجيل 14 إصابة جديدة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: شفاء 36 مصاباً بفيروس كورونا في بيت لحم.

– ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ماليزيا إلى 1030 بعد تسجيل 130 إصابة جديدة.

– الإصابات بفيروس كورونا في بلجيكا تتجاوز الألفين.

– ارتفاع الوفيات في سويسرا إلى 43 والإصابات إلى 4840.

– إيران تعلن إصابة 19 ألفاً و644 شخصاً منذ تفشي الوباء في البلاد، و1433 حصيلة الوفيات.

– النمسا تعلن أنها ستمدد فترة القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا إلى 13 نيسان.

– تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا ليرتفع عدد المصابين إلى 202.

قرّر حاكم كاليفورنيا غايفن نيوسوم، فرض حجر على الولاية بكاملها وعلى سكانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة، وذلك لتعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الحاكم في مؤتمر صحفي: «حان الوقت لنا جميعاً، أفراداً ومجتمعاً، أن ندرك أنه يجب علينا بذل مزيد من الجهد لوقف انتشار كوفيد-19».

وأضاف: «يطلب من السكان على مستوى كامل الولاية البقاء في منازلهم»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يصبح «ساري المفعول الليلة».

بدوره كان رئيس بلدية لوس أنجلوس إريك غارسيتي أمر فرض حجر على جميع سكان المدينة البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة، طالباً منهم الامتناع عن أي تنقل غير ضروري، وذلك في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

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