فرقاطة «الأدميرال أسين» الروسية تجري تدريبات في «المتوسط» باستخدام صواريخ «كاليبر»

نفّذت فرقاطة «الأدميرال أسين» التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي تدريبات عسكرية في منطقة البحر المتوسط استخدمت فيها صواريخ «كاليبر».

وأوضح بيان للأسطول نقلته «سبوتنيك» أنه وفقاً لخطة التدريب القتالي قامت الفرقاطة بمناورة عسكرية كان هدفها تحسين تكتيكات قتال السفينة من خلال استخدام أسلحة الدفاع الجوي وصواريخ «كاليبر».

يذكر أن فرقاطة «الأدميرال أسين» هي سفينة مسلحة بثماني قاذفات لصواريخ «كاليبر» والتي يمكنها أن تصيب أهدافاً سطحية وساحلية وتحت الماء على مسافة تصل إلى 2600 كيلومتر.

إلى ذلك ألقى الأمن الروسي القبض على أفراد خلية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي وأعلنت وكالة الاستخبارات الروسية أمس أن جهاز الأمن الفيدرالي ألقى القبض على أفراد خلية سريّة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي.

ونقلت «سبوتنيك» عن الوكالة قولها: إن أفراد هذه الخلية أنشؤوا شبكة إقليمية لجمع وتحويل الأموال في ثلاث مناطق روسية، حيث تم تحويل نحو مليوني روبل إلى حسابات الإرهابيين وشركائهم.

وأوضحت الوكالة أنه تم تنفيذ العملية الخاصة للقبض على الخلية بالتعاون مع خدمة المراقبة المالية الفيدرالية في منطقة شبه جزيرة القرم وكومي وضواحي روستوف.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن في الـ14 من شباط الماضي إلقاء القبض على مواطن روسي ينتمي إلى خلية سريّة متورّطة بجمع وتحويل أموال إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

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