«وول ستريت جورنال»: أوامر أمريكية للنظام السعودي لخفض إنتاج النفط

أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت التدخل في حرب أسعار النفط التي يشنّها النظام السعودي، وقالت في مقال نشرته أمس: ستطلب واشنطن من السعوديين خفض إنتاج النفط وستهدد بفرض عقوبات على روسيا بهدف استقرار الأسعار.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الاستراتيجية الجديدة، جاءت مع انتعاش أسعار النفط الأمريكية من أدنى مستوى لها خلال 18 عاماً إلى أكبر ارتفاع لها في يوم واحد على الإطلاق، وقالت: إن الضغط جاء من شركات النفط الأمريكية التي طلبت من الإدارة تكثيف تدخلها الدبلوماسي في أسواق النفط.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب تبحث على نطاق واسع عن طرق لمساعدة صناعة النفط والغاز الأمريكية، حيث يواجه عشرات المنتجين الآن إفلاساً بعد انخفاض بنسبة 60% في الأسعار، وبعد تقلص الطلب على النفط بسبب فيروس «كورونا», مبينة أن مسؤولي الإدارة وقطاع النفط يرون أن العمل الدبلوماسي ضروري لجعل السعودية تتراجع عن إغراق الأسواق بالإمدادات.

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