نظام أردوغان يعتقل عشرات الأتراك بسبب تداول منشورات توعية حول تفشي «كورونا»!

اعتقلت سلطات النظام التركي عشرات الأشخاص ممن تداولوا عبر صفحات التواصل الاجتماعي منشورات توعية ضد انتشار فيروس «كورونا» المستجد حول كيفية الوقاية منه والمناطق الموبوءة في تركيا، بزعم أنها منشورات «استفزازية»، حسب ما ذكر بيان لوزارة الداخلية في النظام التركي أمس.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، لم تدل الداخلية بمزيد من التفاصيل حول عمليات الاعتقال، إلا أنها اكتفت بالإعلان أنهم وجدوا 242 شخصاً يشتبه في أنهم نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات وصفوها بـ«المستفزة» تتعلق بفيروس «كورونا»، وتمّ اعتقال 64 شخصاً منهم، لافتة إلى أنها ستواصل اعتقال الآخرين.

وكانت تركيا أعلنت وفاة 4 أشخاص نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى تسجيل 359 إصابة.

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