(كورونا) يفضح الصورة المهترئة لأوروبا الموحدة

رشا عيسى:

أجبر فيروس «كورونا» المستجد أوروبا على الانعزال بشكل كبير على نفسها لتتلاشى قيم اتحادها وتعود الدول لحدودها قبل الانخراط في الاتحاد الأضخم دولياً وتنسى الحدود الواسعة لتغرق بأزمة الفيروس الجديد والذي بدأ يخرج عن السيطرة في بعض دولها وخاصة إيطاليا التي لا تزال تنتظر الأسوأ, في حين بدأت دول أخرى تعيد حساباتها بإمكانية أن تصبح عضواً في الاتحاد بعد أن فرض انتشار «كورونا» إعادة دراسة لمعاني التعاون والتضامن الأوروبي التي سقطت مع تفشي الفيروس في القارة العجوز وبدت شكلية لا تمت للمفهوم العام للاتحاد بصلة.

صورة مهترئة قدمتها أوروبا عن فكرة الاتحاد ومستقبله، بعد صعود كبير للنزعة الانغلاقية, والتذرع بمحدودية الإمكانيات أمام هول الفيروس وعدم وجود رؤية لتقديم مساعدات مشتركة وبدأ الحديث عن شكل أوروبا بعد انتهاء هذا الوباء وخاصة أن إيطاليا تبدو متروكة تواجه انهياراً صحياً غير مسبوق دون وجود أي شقيقة أوروبية تقدم تضحية صحية ولو جزئية لشد أزر الإيطاليين في محنة (كورونا), فهذه الدول حصرت نفسها بحدودها بقرار من سلطاتها المحلية وكأن الاتحاد فقط سوق ضخمة مشتركة لها قيود وشروط.

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الذي كانت بلاده تطمح للدخول في المنظومة الأوروبية، كان الأكثر صراحة في انتقاد الاتحاد الأوروبي، الرافض تزويد بلاده ببعض احتياجاتها الطبية قائلاً: إن الاتحاد الأوروبي قصة خرافية على الورق, مناشداً الرئيس الصيني الذي وصفة بالصديق والأخ تقديم الدعم اللازم لبلاده. لم يتوقف فوتشيتش عند هذا الجانب فقط بل فضح ممارسات الاتحاد تجاه الدول الراغبة بالانضمام إلى الجسم الأوروبي وإجبارها على الشراء من أوروبا، وتعديل أنظمة المناقصات، لتجنب المنافسة الصينية.

وبينما كورونا (عدو البشرية) وفقاً لتوصيف منظمة الصحة العالمية يواصل انتشاره بشكل مخيف اعترفت رئيسة المفوضية الأوروبية ورسولا فون دير لاين، بأن دول الاتحاد الأوروبي ارتكبت خطأ في تقييمها لخطورة فيروس «كورونا» المستجد.ولكن هذا الاعتراف ليس له أي أهمية في الوقت الحالي إلا ربما لنشر المزيد من الخوف لأن ما ينتظره القطاع الصحي والشارع الأوروبي حالياً إجراءات تحتوي الانتشار المخيف وتلافي النقص الحاصل في القطاع الصحي وتكون على قدر الأزمة المستفحلة وخاصة في المناطق الحدودية المتداخلة في كل المجالات.

على جانبي الحدود بين فرنسا وسويسرا المتداخلتين في العديد من القطاعات يرتفع منسوب القلق إلى الدرجات القصوى بحال إقفال الحدود, فهناك العديد من المستشفيات في سويسرا مثلاً ستعاني من صعوبة وصول الأطباء والممرضين من فرنسا بحال إغلاق الحدود لوجود الآلاف يعبرون الحدود يومياً باتجاه أعمالهم حيث تفصلهم دقائق فقط للوصول إليها إضافة إلى أن الكثيرين من الأوروبيين يحصلون على التأمين الصحي من بلدان مجاورة بحكم قوانين الاتحاد الأوروبي التي تجيز ذلك.

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