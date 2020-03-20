“الصحة العالمية”: تجربة الصين تعطي أملاً للعالم

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس اليوم أن تجربة مدينة ووهان الصينية تمنح أملا للعالم بالنجاح في التغلب على فيروس كورونا.

ونوه غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الانترنت نقلته فرانس برس بإعلان ووهان التي شهدت أول إصابات بالفيروس عدم تسجيل أي إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي.

وكانت الصين أعلنت في وقت سابق اليوم أنها لم تسجل أي اصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد فيما شفي نحو 88 بالمئة من مجمل المصابين بالفيروس.

من جهة ثانية حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية فئة الشباب من خطر تعرضهم للإصابة وأنهم غير محصنين رغم الدراسات التي تظهر أن هذه الفئة لا تواجه الخطر نفسه الذي يواجهه المسنون والذين يعانون من أمراض مزمنة.

بدوره حذر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان الشرق الأوسط من تفاقم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بسبب استمرار التجمعات الحاشدة.

وقال رايان: إن التجمعات الحاشدة في بعض الدول بالشرق الأوسط يمكن أن تؤدي إلى “تفاقم المرض ونشره بعيداً جداً عن المركز” مشدداً على ضرورة الحد من مثل هذه التجمعات.

ودعا رايان إلى اتباع تعليمات السلطات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس وانشاء جسور جوية لنقل إمدادات المعدات الوقائية إلى الدول من أجل العاملين بقطاع الصحة واختبارات التشخيص.

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