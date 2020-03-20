أسهم أوروبا تتكبد خسائر أسبوعية لدى الإغلاق

أغلقت الأسهم الأوروبية على خسائر أسبوعية اليوم رغم ارتفاعها بشكل طفيف.

وحسب رويترز أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على تراجع أسبوعي هو الخامس على التوالي رغم أنه حققق ارتفاعاً بنسبة 8ر1 بالمئة.

ولم تنجح إجراءات التحفيز الإقليمية في احتواء خسائر الأسهم.

فيما أغلقت الأسهم الإيطالية على ارتفاع طفيف بنحو 7ر1 بالمئة وكذلك أسهم قطاع السفر والترفيه بنحو عشرة بالمئة.

وأغلقت أسهم الطاقة مرتفعة ستة بالمئة بعد أن لامست أدنى مستوى في 24 عاماً في وقت سابق من الأسبوع.

وكانت القطاعات الآمنة نسبياً مثل الاتصالات والرعاية الصحية من بين الأفضل أداء خلال الأسبوع ما يشير إلى استمرار توخي الحذر.

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