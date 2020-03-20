وفيات وإصابات جديدة بـ “كورونا”.. وإيطاليا تسجل رقماً قياسياً

سجل عدد من دول العالم اليوم إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا في وقت تتخذ فيه الدول مزيداً من الإجراءات في محاولة للحد من انتشار الوباء.

ففي إيطاليا أعلن الدفاع المدني عن 627 وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في عدد قياسي جديد لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4032 في هذا البلد الأكثر تضرراً في العالم.

وسجلت في منطقة لومبارديا في شمال البلاد وحدها 381 وفاة إضافية فيما تم إحصاء ستة آلاف إصابة جديدة في أنحاء البلاد.

وفي بريطانيا أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية اليوم عن تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 167 حالة.

وفي ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات وصل في البلاد إلى 18623 حالة بينما أعلنت السلطات الصحية في هولندا وفاة 30 شخصاً ورصد 534 إصابة جديدة اليوم ليصل إجمالي الوفيات إلى 106 والإصابات إلى 2994.

وفي العراق تم رصد إصابة جديدة بكورونا في محافظة المثنى ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 194 إصابة.

وفي الولايات المتحدة أعلن البنتاغون عن خضوع نحو 2600 عسكري من القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا للحجر الصحي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق الإجراءات الاحترازية الدولية لمواجهة الفيروس أعلن الاتحاد الأوروبي للرياضات المائية اليوم تأجيل البطولة الأوروبية لهذه الرياضة والتي كانت مقررة في العاصمة الهنغارية بودابست ما بين 11 و24 أيار المقبل إلى آب بسبب مخاوف تفشي العدوى بالفيروس.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم إغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أمام التنقلات غير الضرورية على غرار التدبير المتخذ على الحدود الكندية.

بدورها أعلنت سلطات ولاية بافاريا الألمانية عن فرضها قيوداً صارمة على تحركات المواطنين والأنشطة الاجتماعية إثر ارتفاع دراماتيكي في عدد الإصابات.

وفي فرنسا أعلنت السلطات اليوم عن سلسلة إجراءات جديدة من شأنها أن تؤدي للحد من تنقلات المواطنين وذلك بسبب عدم التزام بعضهم بسياسة العزل أو الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة.

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