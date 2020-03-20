حقائق قد لا تعرفها عن فيروس كورونا

ترجمة: إيمان الذنون ـ تشرين:

أشار موقع “إنفورميشن كليرينغ هاووس” إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يكون قد نشأ في الولايات المتحدة، وأن التغطية الإعلامية التي انخرطت فيها واشنطن بكل وسائل إعلامها مجرد ستارعلى جريمة قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تدرك أن السحر قد يرتد على الساحر، حيث اكتشف علماء الفيروسات الصينيين أن المصدر الأصلي للفيروس لم يكن الصين ولا مدينة “ووهان” تحديداً أو حتى سوق المأكولات البحرية كما يدعي العديد من العلماء الأمريكيين، إنما نشأ في مختبر “فورت ديتريك” الذي يقع في قلب فريدريك، ثالث أسرع مقاطعة نموًا في ماريلاند، وهي موطن لأبحاث الجيش الأمريكي، ومعهد الأبحاث الطبية للجيش للأمراض المعدية والمعهد الوطني للسرطان.

وأوضح الموقع أن نوع معين من الفيروسات قد تم تطويره في مختبر ديتريك الأمريكي وجلب إلى الصين خلال الألعاب العسكرية العالمية في تشرين الأول 2019. وبين الموقع أن علماء الفيروسات اليابانيون والتايوانيون قد توصلوا بشكل مستقل إلى استنتاج مماثل، مفاده بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي مصدر الفيروس، مستندين في ذلك إلى أن الإدارة الأمريكية وقبل بداية انتشار ذلك الفيروس وجهت أصابع الاتهام للصين بمحاولتها تدمير العالم في عدد من المجالات، وكان منها الاتهام الذي وجهته الإدارة الأمريكية بأن جامعة “ووهان” وهي المدينة التي ظهر فيها المرض هي منشأة لتصنيع الأسلحة البيولوجية والواقع أنها ليست كذلك، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لها أبحاث فيروسات مماثلة يجري تمويلها على مستو عال وهي ذات بتطوير ونشر أنواع معينة من الفيروسات.

وأكد الموقع أن هدف شركات الأدوية في أوروبا هو تحقيق أرباح هائلة من اللقاحات ضد الفيروس، أما الولايات المتحدة فهي تسعى من خلال تطوير أسلحتها البيولوجية إلى إضعاف الصين المنافس الجيوسياسي الأقوى بالنسبة لها من خلال ضرب اقتصاده. وأضاف الموقع، ستشهد الولايات المتحدة في الأيام القادمة المزيد من حالات انتشار الفيروس، إذ تتوقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن معظم سكان الولايات المتحدة سيتعرضون لهذا الفيروس، وخاصة بعد أن تصبح أنظمة الصحة العامة والرعاية الصحية مثقلة بأعداد كبيرة من المصابين، مع ارتفاع معدلات دخول المستشفيات و ازدياد الوفيات.

ختم الموقع: قد تتأثر البنية التحتية الحيوية، مثل الخدمات الطبية الطارئة ، والعديد من القطاعات وأبرزها قطاع النقل، ويمكن أن يزداد الوضع سوءاً مع عدم وجود لقاح للحماية من تأخير انتشار الفيروس وتقليل تأثير المرض.

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