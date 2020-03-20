آخر تحديث: 2020-03-20 21:31:53
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وزير الصحة: لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في سورية حتى اللحظة، ووزارة الصحة المصدر الوحيد لإعطاء المعلومة

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التصنيفات: آخر الأخبار

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