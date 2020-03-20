وزير الصحة: لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في سورية حتى اللحظة، ووزارة الصحة المصدر الوحيد لإعطاء المعلومة

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 26 رجب 1441 الموافق لـ 20 آذار 2020
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القيادة العامة للجيش تعلن إيقاف السوقيات للخدمة بسبب الأوضاع الصحية
الحشد الشعبي يطهر 100 كم من فلول إرهابيي "داعش" في ديالى
وفيات وإصابات جديدة بـ "كورونا".. وإيطاليا تسجل رقماً قياسياً
الصين: اتهامات ترامب لبكين بشأن انتشار "كورونا" تعكس العنصرية الأميركية
حزمة قرارات إضافية للتصدي لفيروس كورونا
إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم
الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس بوتين تناول تطورات الأحداث في سورية
شويغو: روسيا سترد بشكل متكافئ على تهديدات واشنطن المتزايدة
بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع الاقتصادي وتطوير لقاح ضد كورونا
ظريف: العقوبات الأمريكية تعيق جهودنا في مكافحة كورونا
سيناتور أمريكي يحقق مكاسب خاصة مستغلاً تفشي كورونا
متى ستنتهي حرب أسعار النفط ..؟
ماكرون: نحن في بداية الأزمة ونسابق الزمن لمكافحة كورونا
القبض على خلية تابعة لـ"داعش" الإرهابي في روسيا
إجراءات غير مسبوقة في بريطانيا لمواجهة كورونا