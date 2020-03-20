تجهيز مستشفى الجرجانية في الزبداني ليكون مركز حجر صحي

بخطوات أولى يتم تجهيز مستشفى الجرجانية في منطقة الزبداني ليكون مركز حجر صحي، من خلال نقل كافة الدوائر الحكومية الموجودة فيه (نتيجة تهدم المبنى الحكومي في المنطقة على يد الإرهابيين) إلى المجمع الحكومي في الزبداني.

وبعد عودة الأمان للمنطقة تمت إعادة ترميم المجمع الحكومي وعلمت “تشرين” أنه وخلال مدة قصيرة لا تتجاوز أيام، سيتم استلام المبنى من قبل بلدية الزبداني، ونقل كل الدوائر الحكومية إليه، كما سيتم تجهيز الطوابق الثلاثة لاستخدامها كمراكز حجر صحي، ورئيس المجلس البلدي في الزبداني المهندس باسل الدالاتي، أكد على تسلم مبنى “السراية” لنقل الدوائر الحكومية إليه.

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