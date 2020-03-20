تعقيم المدرجات والقاعات والمكاتب في جميع كليات جامعة طرطوس

مصطفى برو- تشرين :

ضمن الإجراءات الوقائية لمنع ظهور وانتشار فايروس «كورونا» بين الطلبة وعملاً بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء قامت رئاسة جامعة طرطوس بالتعاون مع مجلس مدينة طرطوس بتنظيف وتعقيم مبنى رئاسة الجامعة ومكاتبه وممراته وحماماته ومغاسله والحديقة المحيطة به كما جرى تنظيف وتعقيم جميع الكليات العلمية التابعة للجامعة وعددها 11 كلية.

وقال الأستاذ الدكتور عصام دالي رئيس جامعة طرطوس في تصريح لـ«تشرين»: يتم يومياً تعقيم كل المدرجات والقاعات العلمية والمكاتب الإدارية والحمامات والمغاسل والممرات بمادة الكلور بعد توزيع مواد التعقيم وأدواته (مضخات كبيرة وصغيرة) على مختلف الكليات الجامعية الموجودة في طرطوس، ويقوم بعملية التعقيم والرش عمال من المحافظة إضافة إلى عمال ومستخدمين من الجامعة وكلياتها، حيث خصصت المضخات الكبيرة لرش وتعقيم المدرجات والقاعات والمكاتب الإدارية والممرات بينما خصصت المضخات الصغيرة لرش وتعقيم مقابض الأبواب وصنابير المياه والطاولات والكراسي ومختلف الأدوات التي يتم التعامل معها باليد، وستنفذ هذه الإجراءات يومياً حتى تاريخ 2 نيسان القادم وحتى ترد تعليمات بخلاف ذلك، كما جرى وضع قطعة قماش كبيرة مشبعة بالكلور في المدخل الرئيسي لكل كلية ومبنى من أجل تعقيم حذاء كل شخص يدخل إلى المبنى من الخارج.

وكان الدكتور ناظم ديب أمين الجامعة عقد اجتماعاً موسعاً لجميع رؤساء الدوائر في الكليات والمعاهد لتنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء والقرارات الصادرة خلال الاجتماع مع محافظ طرطوس بشأن إجراء عمليات التعقيم لكل المرافق والأبنية والقاعات للوقاية من ظهور فايروس «كورونا».

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