جامعة الفرات تبدأ بتعقيم المباني الجامعية

مالك الجاسم

تابعت القطاعات الخدمية بمختلف مفاصلها إجراءاتها الاحترازية للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد، وفي هذا الإطار اتخذت جامعة الفرات كل الإجراءات بما يخص هذا الموضوع، وأكد الدكتور جاك مارديني- رئيس جامعة الفرات أن الجامعة طبقت قرارات رئاسة مجلس الوزراء وأوقفت العملية التدريسية في الجامعة والمعاهد التقنية وطلاب الدراسات العليا، وتم تأجيل امتحانات التعليم المفتوح، واختبارات اللغة الأجنبية لطلاب الماجستير إلى موعد لاحق.

كما تم البدء بتعقيم كل المباني الجامعية وآليات الجامعة، وتخفيض نسبة الدوام للموظفين إلى 40% بالتناوب، وتوجيه عمداء الكليات لنشر المحاضرات على موقع الجامعة الرسمي، وإيقاف جميع النشاطات العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.

وأضاف المارديني أنه -وبالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية- تم العمل على نشر التوعية بين أبنائنا الطلاب من خلال توزيع «بروشورات» عن طريقة التصدي لهذا الفيروس.

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