توافر الأدوية والمضادات الفيروسية في الحسكة

خليل اقطيني

قال مدير الصحة في الحسكة الدكتور محمد رشاد خلف إن المديرية تقوم من خلال منظومة الإبلاغ والترصد عن الأمراض السارية والمزمنة الموجودة في كل المؤسسات الصحية في المحافظة برصد وضع فيروس «كورونا». وذلك ضمن التعريف المحدد للحالة المشتبه بها والحالة التي يمكن التبليغ عنها ضمن معايير معينة من درجة حرارة وسعال جاف، وغير ذلك من المعايير التي يتم من خلالها إبلاغ دائرة الأمراض السارية والمزمنة في مديرية الصحة أو عن أي زيادة غير متوقعة في الأمراض التنفسية.

وأكد الدكتور خلف أن مديرية صحة الحسكة قامت بمراجعة خطة الطوارئ في المديرية ووضع التجهيزات والإجراءات التي يمكن أن تتخذ في المستشفيات العامة والخاصة ولاسيما غرف العناية المشددة ومدى جاهزيتها من حيث الكوادر الطبية والتمريضية والتجهيزات وخاصة جهاز التنفس الآلي. وتم كذلك مراجعة الاحتياطي المتوفر من الأدوية والسيرومات والمضادات الحيوية والمضادات الفيروسية وهي كلها متوفرة في مديرية الصحة. أيضاً حددنا عدة طواقم طبية وتمريضية في الهيئة العامة للمشفى الوطني في القامشلي والمركز الطبي المحدث (مركز اللؤلؤة) والمركز الإسعافي في مدينة الحسكة للمناوبة على مدار الساعة إلى جانب توافر كل الأدوية والتجهيزات اللازمة لمواجهة هذه الحالات حيث يتم فحص وتقييم الحالات التي ترد وفي حال الاشتباه بأي حالة يتم إجراء المسوحات لها وإرسالها إلى المخبر المرجعي في وزارة الصحة. وهنا أؤكد أن جميع الحالات التي اشتبهنا بها وقمنا بإرسال مسوحات عنها إلى وزارة الصحة تبين أنها حالات طبيعية وهي عبارة عن انفلونزا موسمية عادية وتالياً لا توجد أي إصابة في محافظة الحسكة حتى تاريخه.

وأشار الدكتور خلف إلى أن مديرية الصحة قامت بحملة توعية شاملة وتواصلت مع بقية المؤسسات الحكومية في المحافظة وقدمت لهم جميع التعليمات والإجراءات الواجب اتخاذها احترازياً من مرض «كورونا».

كما أحدثت مديرية الصحة نقطة طبية في مطار القامشلي الدولي من أجل مراقبة جميع المسافرين القادمين إلى المحافظة وإجراء الفحوصات اللازمة لهم وملء الاستمارات المخصصة لهذه الغاية التي تتضمن كل المعلومات الصحية عن كل مسافر قادم إلى المحافظة على متن الرحلات الجوية. أيضاً تم تخصيص غرف للحجر الصحي في الهيئة العامة للمشفى الوطني في القامشلي والمركز الطبي المحدث في مدينة الحسكة في حال ظهور حالات تستدعي القيام بالحجر الصحي لا سمح الله.

وأكد الدكتور خلف أن جميع هذه الإجراءات والمستلزمات من مواد تعقيم وقفازات وكمامات وغيرها والأدوية تم توفيرها من الحكومة السورية فقط من دون أي مساعدة أو دعم من أية جهة كانت رغم التكاليف المالية الباهظة التي تحتاجها.

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