الأردن يفرض حظراً للتجول ابتداء من يوم غد لاحتواء انتشار كورونا

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم فرض حظر للتجول في البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا يبدأ غداً.

وذكرت وكالة عمون الأردنية أن رئاسة الوزراء الأردنية أصدرت أمراً يقضي “بفرض حظر للتجول والتنقل في جميع أنحاء البلاد ابتداء من الساعة السابعة من صباح غد وحتى إشعار آخر وذلك نظراً لما تمر به المنطقة والعالم من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة”.

كما ينص الأمر على إغلاق جميع المحلات في البلاد على أن تحدد لاحقاً مواعيد تسمح للمواطنين بقضاء حوائجهم الضرورية.. ويستثنى من الحظر الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة العمل في المرافق العامة.

وكان الجيش الأردني بدأ أمس تطبيق قرار إغلاق العاصمة عمان وحظر التنقل بين المحافظات ضمن إطار إجراءات منع تفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 69 إصابة بعدما سجلت 13 إصابة جديدة في البلاد.

طباعة