حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق في المحافظات سالكة عدا بعض الطرق في محافظتي اللاذقية وطرطوس نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

ولفتت إدارة المرور في نشرتها الصادرة ظهر اليوم إلى أن جميع الطرق في محافظة اللاذقية سالكة عدا طرق الدالية معرين بطموش وطريق الدالية بيت عانا وطريق بيت ياشوط المنيزلة بشيلي غير سالكة بسبب تساقط وتراكم الثلوج.

وفي محافظة طرطوس بينت النشرة أن جميع الطرق سالكة عدا طريق العنازة قرية بيت جاش غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبة والفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب واستخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة في جميع الأحوال والظروف تجنباً للمخاطر التي تواجههم على الطرق مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5411365-5422703 للاستعلام عن حالة الطرق.

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