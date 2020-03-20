الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس بوتين تناول تطورات الأحداث في سورية

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين تناول تطورات الأحداث في سورية.

وتمّ خلال الاتصال التطرق إلى سير تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية المبرمة في 5 آذار لتحقيق الاستقرار في منطقة إدلب، واستمرار خرق التنظيمات الإرهابية لهذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى العملية السياسية.

وهنأ الرئيس بوتين الرئيس الأسد وعبره الشعب السوري بعيد ليلة “الإسراء والمعراج”، متمنياً لسورية تجاوز المصاعب التي تمر بها واستعادة الأمن والاستقرار في أسرع وقت ممكن.

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