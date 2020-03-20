شويغو: روسيا سترد بشكل متكافئ على تهديدات واشنطن المتزايدة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغى شويغو اليوم أن بلاده سترد بشكل متكافئ على التهديدات المتزايدة لأمريكا وحلفائها في منطقة أسيا والمحيط الهادئ.

ونقلت سبوتنيك عن شويغو قوله خلال اجتماع للهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية “يتم في المنطقة العسكرية الشرقية اتخاذ إجراءات مناسبة للرد بشكل ملائم على التهديدات المتزايدة” مشيراً إلى أنه تم إرسال أكثر من 1300 وحدة من المعدات والاسلحة في عام 2019 وسيصل أكثر من 1350 وحدة قبل نهاية هذا العام

وأضاف شويغو أنه للمرة الأولى في المنطقة تم إجراء أكثر من ألف تمرين نصفها ليلاً كما تم تنظيم عملية تعبئة شاملة شارك فيها أكثر من 9500 شخص بينما يتم التخطيط لنحو 2000 تدريب قتالي لمختلف الصنوف هذا العام بما في ذلك تسعة تدريبات دولية.

وأعلنت أمريكا وحلفاؤها في وقت سابق أنها تخطط لإجراء تدريبات واسعة النطاق في مناطق قريبة من حدود أقصى الشرق الروسي.

وحذر وزير الدفاع الروسي من أن دول حلف شمال الأطلسي الناتو عززت وجودها العسكري بالقرب من حدود روسيا في الاتجاه الجنوبي الغربي الاستراتيجي حيث زادت من كثافة الاستطلاع الجوي هناك بنسبة 20 بالمئة مشيراً إلى أن الوضع العسكري السياسي في الاتجاه الجنوبي الغربي الاستراتيجي لا يزال صعباً.

وأوضح شويغو أنه وفي محاولة منها لمنع مشاركة موسكو في حل المشكلات العالمية والإقليمية تستخدم عدة دول أي ذرائع لزيادة الوجود العسكري بالقرب من حدود روسيا مبينا أنه في عام 2019 كانت هناك 25 سفينة حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي في مناوبة قتالية في البحر الأسود وعلى متن بعضها صواريخ كروز.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف الناتو توتراً بسبب زيادة وجود الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.

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