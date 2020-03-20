“أرسنال” ينوي استئناف تدريباته بعد تحسّن حالة مدربه أرتيتا

كشفت صحيفة “جارديان” البريطانية، أنّ نادي آرسنال، ينوى استئناف تدريباته مجددًا، بعد تعليق كل شيء في النادي، وإغلاق مرافق الجانرز، عقب إصابة المدير الفني للفريق الأول، ميكيل أرتيتا بـ فيروس كورونا “كوفيد 19”.

آرسنال، كان أعلن فجر الجمعة الماضية، أن أرتيتا خضع لفحوصات طبية، وتبين أنه مُصاب بـ فيروس كورونا، لتقرر بعدها رابطة الدوري الإنجليزي إيقاف المسابقة، ثمّ آرسنال كان أعلن أمس الخميس، تحسن حالة أرتيتا، واقترابه من التماثل للشفاء خلال أيام

وأوضحت الصحيفة، أنّ اقتراب شفاء أرتيتا، يدفع النادي لإمكانية استئناف التدريبات مرة أخرى، حيث من المتوقع أّن لاعبو الجانرز للتدريب مجددًا، يوم الثلاثاء المُقبل.

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